【出彩洛检人】陈艳武：二十八载从检路 用奉献谱写正气之歌

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

陈艳武，现任栾川县检察院党组成员、第一检察部主任。1993年，到栾川县检察院工作，先后任公诉科副科长、民行科科长和侦监科科长，2013年任党组成员、办公室主任；多次被评为先进工作者和优秀共产党员，荣立“个人三等功”2次。

苦钻业务赢得殊荣

从检二十八载，陈艳武始终坚定理想信念，坚持以人民至上，坚决维护法律尊严、公平正义。他严守廉洁办案底线，坚决杜绝办理人情案、关系案，以实际行动书写了对人民群众的忠诚与挚爱。

2018年9月，按照司法体制改革的要求，陈艳武从栾川县检察院办公室调整至公诉科工作。四年来，他办理的有重大疑难案件，也有简单小案，但不管什么样的案件，他都审慎对待、精益求精。他说：“把每一起案子都办成经得起考验的铁案，才对得起人民赋予的职责，对得起自己的良知。”

在出庭公诉的每一起案件中，他不但严格按照司法程序，确保司法公正，而且在案结事了后，把法律教育作为一项必备内容，对被告人释法说理，使被告人心悦诚服，既体现司法的公正，又让人感受司法的温度。

在陈艳武的带领下，认罪认罚从宽处理制度和释法说理工作在栾川县全面铺开。2020年栾川县检察院认罪认罚从宽处理制度和释法说理工作使用率明显提高，量刑建议的精准化率持续提升，均高于全市平均水平。全年没有出现错捕、错诉和无罪判决案件，做到了法律效果与社会效果和政治效果的统一。

一身正气不徇私情

作为土生土长的栾川人，陈艳武在办案中难免会遇到说情、打招呼的情形，但他始终坚守初心。陈艳武说：“作为检察官，捍卫公平正义是他的职责，面对所有的案件都要做到不偏不倚、公正执纪、查清事实、厘清责任，以公正客观的态度办理好每一起案件，只有这样，我才能对得起国家，对得起人民！”

曾经在办理一起案件中，面对亲朋好友的“说情”，陈艳武均婉言拒绝。他顶住压力，公正执法，案件提起公诉后，法院作出有罪判决。可是，面对结对帮扶的困难户，陈艳武用自己的工资为其买猪仔、建猪舍……竭力帮扶。他说：“忠于法律、严格执法是彰显正义，践行群众路线的最好途径。让贫困群众过上好日子，让他们感受到更多的获得感和幸福感，我甘之如饴。”

征途漫漫，唯有奋斗。“从平凡到伟大，始于初心、源于热爱、成于坚守。今后，我将继续坚守检察初心，无惧挑战，勇毅前行，用公平正义捍卫法律尊严。”陈艳武说。（通讯员/刘晗）