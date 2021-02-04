洛阳将启动“百万党员消费助农”活动

洛报融媒记者27日从洛阳市委组织部获悉，根据省委组织部安排部署，自6月1日起，洛阳将组织开展“百万党员消费助农”活动。

洛报融媒记者27日从洛阳市委组织部获悉，根据省委组织部安排部署，自6月1日起，洛阳将组织开展“百万党员消费助农”活动。

该活动以帮助河南省、洛阳市脱贫地区拓宽农副产品销售渠道，解决脱贫群众、带贫企业产品滞销卖难问题，带动脱贫群众稳定增收为重点，通过河南省一些农产品网上销售平台，网上“点对点”精准对接，引导广大党员积极购买脱贫地区产品，为巩固河南省脱贫攻坚成果贡献力量。

今年5月，习近平总书记在河南省南阳市考察调研时，对河南带动群众增收、培育特色产业、全面推进乡村振兴等作出重要指示。开展消费助农、推动农产品上行，对促进脱贫人口稳定脱贫和就业，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大具有重要意义。要把开展消费助农活动作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略部署的重要内容，与开展“我为群众办实事”实践活动统筹安排，确保取得实效，以巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴的实际成效向建党100周年献礼。

洛阳市委组织部相关负责人表示，“百万党员消费助农”活动旨在发挥党员先锋模范带头作用，带动消费助农，巩固拓展脱贫攻坚的战略成果，促进乡村振兴发展。活动中，各级党组织要注重运用电视、网络、微信等媒体加强宣传，引导党员自觉参与到活动中来，切实营造支持参与消费助农的氛围。对于一些本地农产品出现滞销情况，要借助有关职能部门，建立信息收集机制，通过电视台、新媒体、直播带货等途径，进行宣传报道，引导党员消费助农。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王国辉）