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洛阳都市圈职业教育产教融合联盟成立【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.26 16:01

　　26日，洛阳都市圈职业教育产教融合联盟成立仪式暨职业教育高质量发展论坛在洛阳职业技术学院举行。

　　来自洛阳、平顶山、焦作、三门峡、济源、汝州等洛阳都市圈各地教育部门以及高职、中职院校的负责人以及企业代表等600余人参加活动。

　　此次活动由洛阳市政府主办，洛阳市教育局、洛阳职业技术学院承办，以“技能：让生活更美好”为主题。活动集仪式、展览、观摩体验活动等为一体，重点突出“技能成就出彩人生”“技能服务美好生活”“技能支撑强国战略”等内容。

　　在本届论坛上，洛阳都市圈职业教育产教融合联盟正式成立，并发布共同宣言。

　　据介绍，洛阳都市圈职业教育产教融合联盟是以洛阳都市圈各地政府为主导，以服务洛阳都市圈经济社会发展为宗旨，以培养高水平职业技术技能人才为目标，由洛阳市教育局、洛阳职业技术学院发起，洛阳都市圈内相关部门、高、中职院校和部分行业企业等组建的多功能、多层次、综合性的非单独法人性质、不排他的产教联合体。联盟将深入贯彻落实习近平总书记重要指示和全国职业教育大会精神，对接都市圈工作布局和现代产业体系，建立有效的信息交流沟通平台。通过充分深入的校企合作、校际联合、学校与行业协(学)会的合作，在政府、社会和职业教育机构之间发挥桥梁、纽带作用，提高职业教育办学质量，创新人才培养模式，打造洛阳都市圈职教产教融合品牌，为推进洛阳都市圈经济社会和职业教育协同发展提供服务。（洛报融媒记者 孟山 文\图\视频 通讯员 常书香）
[ 责任编辑：崔利利]
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