洛阳开展全市中小学幼儿园“护校安园”专项工作

近日，洛阳市部署开展全市中小学幼儿园“护校安园”专项工作，进一步强化中小学幼儿园安全防范工作，切实维护校园持续安全稳定。

近日，洛阳市部署开展全市中小学幼儿园“护校安园”专项工作，进一步强化中小学幼儿园安全防范工作，切实维护校园持续安全稳定。

此项工作将持续至2022年1月底。其间，洛阳市将进一步强化校园安全隐患排查整治，针对中小学、幼儿园内部保卫力量、防护装备、安全管理制度、安全防范设施、应急处置机制等不间断地进行检查，对发现的安全隐患逐一列名挂账、督促整改、盯办落实，严防出现死角盲区。

根据部署，洛阳市将持续推动各县(区)加强校园安全防范能力建设，坚持一校一策，强化校园安全保卫队伍建设、物防设施建设、技防系统建设，确保如期完成校园专职保安员配备、封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统100%达标；全面检查校园人防、物防、技防建设情况，严格落实校园安全风险隐患排查整改措施，指导辖区校园加强安防信息化建设，依托公安大数据精准赋能，提供信息研判支撑，打造智慧校园安防升级版。

针对校园周边存在的突出治安问题，洛阳市将进一步强化校园周边治安综合治理，开展重点领域专项整治，加大对校园周边出租房屋等重点部位，网吧、游戏厅等重点行业场所的清理整治，及时发现查处违法违规行为，净化校园周边治安环境；完善校园周边交通设施，优化交通组织，严查突出违法，引导车辆和人员有序通行；优化警力配置，强化上下学时段校园周边“高峰勤务”机制，确保重点时段“见警察、见警车、见警灯”，加强校园周边定点执勤和网格化巡逻巡查，及时发现制止欺凌、伤害等涉校违法犯罪，切实增强学生儿童安全感；扎实开展“护学岗”工作，完善公安民警、警务辅助人员、学校保卫人员、教职员工和群防群治力量共同参与的护学机制，维护学校门口良好交通秩序和治安秩序，构建校园周边安全区域。

洛阳警方将结合“百万警进千万家”活动，会同有关部门以及基层组织、群防群治力量，深入辖区学校和百姓家庭，全面排查各类涉校矛盾纠纷，及时推动多元调处、源头化解，严防涉校暴力案事件的发生。

此外，洛阳市还将强化校园法治安全宣传教育，将提高学生安全意识和自我防护能力作为素质教育的重要内容，着力提高学校安全教育的针对性和实效性，开展反欺凌、反暴力、防不法侵害等安全法治宣传教育，加强学生心理健康教育，持续开展预防未成年人溺亡宣传治理工作。公安机关将继续选派业务能力强、工作经验丰富的优秀民警兼任学校法治辅导员、副校长，有针对性开展法治宣传教育、安全防范指导等工作。(洛报融媒记者 申利超)