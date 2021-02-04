洛阳获得外国人来华工作许可审批权

24日，洛报融媒记者从市科技局获悉，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该局承接的2项省级下放权限已全面承接到位，开始受理相关业务。

24日，洛报融媒记者从市科技局获悉，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该局承接的2项省级下放权限已全面承接到位，开始受理相关业务。

据悉，市科技局承接的2项省级管理权限下放方式1项为委托，1项为直接下放，分别是：外国人来华工作许可、省级产业技术创新战略联盟组建和审核。

“省科技厅与市科技局于4月19日签订《外国人来华工作许可委托书》，为我市开辟了业务审批端口。”市科技局相关负责人表示，市科技局经过系统调试、业务培训、优化审批流程等各项准备工作后，外国人来华工作许可审批工作日前已开始受理相关业务。

该负责人介绍，此项工作的审批适用范围为：洛阳辖区内依法设立的用人单位聘用外国人来华工作许可的申请和办理。审批对象为：聘用外国人的用人单位和外国人。

聘请外国人的用人单位和被聘外国人申报时，可登录科技部官方网站，在政务服务平台项目中选择“外国人来华工作许可”，选择以“自然人”或“法人”的身份进行注册，点击“在线办理”直接进入“外国人来华工作管理服务系统”，可全程在线办理。符合相关标准的，市科技局将作出准予行政许可决定。

据了解，省级产业技术创新战略联盟组建条件包括：联盟构建牵头单位是在洛阳市内注册的独立法人单位，整体技术水平应居于省内领先、国内先进地位；联盟成员单位以河南本省的法人单位为主；联盟成员单位数量原则上不低于10家，建有产业领域相关的省级研发平台不低于3家等。

根据相关规定，市科技局定期启动省级产业技术创新联盟构建工作，申请单位可在规定时间内按照通知要求提交申请材料，经过专家论证、网上公示等程序后，市科技局对符合条件的河南省产业技术创新战略联盟进行备案，并报送省科技厅。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)