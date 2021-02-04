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“红旗飘飘话党史” 大中小幼同上一堂思政课
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.21 08:31
现场教学

　　“小朋友们，你们知道五星红旗的含义吗？”

　　“五星红旗是我们的国旗，象征着中国共产党领导全国人民大团结。”

　　“那么，你们都在哪里见到过五星红旗？”

　　“天安门广场！”“奥运会赛场！”“每周一升国旗的时候。”“还有国庆节。”……

　　昨日上午，洛阳市大中小幼思政课一体化建设现场会在老城区政府会议中心举行。在会议现场，由老城区汇文鼎城幼儿园师生带来的《国旗国旗多美丽》现场思政课，通过图片和视频场景带入、启发式教学、现场动手制作五星红旗等环节，让孩子们了解我国近年来的发展变化和取得的可喜成就，激发了孩子们爱党、爱国热情。课程末尾，在《我爱你中国》动人的乐曲声中，孩子们穿着印有国旗图案的白色短袖，小手挥舞着一面面国旗，将现场气氛点燃，一张张天真的笑脸、一阵阵清脆的童声，引发与会者强烈共鸣。

　　此次会议由市教育局主办，老城区教育体育局承办，围绕“红旗飘飘话党史”这一主题，洛阳师范学院、市第五十中学、老城区第二小学、老城区汇文鼎城幼儿园开展了大中小幼思政课现场展示活动。

　　市教育局有关负责人介绍，今年以来，我市深入推进大中小学思政课一体化建设，出台《洛阳市大中小学思政课一体化建设方案》，成立“洛阳市大中小学思政课一体化建设联盟”，坚持把立德树人贯穿大中小学思政课一体化建设的始终。

　　在推进过程中，我市从开展思政课教师全员培训、设立名师工作室等方面入手，推动教师队伍一体化建设；从做好不同学段思政课之间的衔接、构建特色思政必修课程和选修课程等方面入手，推动课程体系一体化建设；同时鼓励大中小学思政课教师开展合作、推行大中小学思政课教师互助式备课和同上一堂课，推动教研活动一体化建设。此外，我市还着力打通思政课教学资源共享通道、丰富思政课教育教学资源、推行思政研学旅行，助力思政教育资源和实践教学的一体化建设。（记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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