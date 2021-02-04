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洛阳开展庆祝中国共产党成立100周年广场舞展演和群众合唱展演活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.20 08:33

　　昨日，记者从市文化广电和旅游局获悉，庆祝中国共产党成立100周年广场舞展演和群众合唱展演活动正在各县区进行选拔，将于6月上旬进行市级展演。

　　2021年“群星耀中原 舞动新时代”暨“河洛儿女心向党”——庆祝中国共产党成立100周年广场舞展演活动由市委宣传部、市文化广电和旅游局主办，以“群星耀中原 舞动新时代”为主题，围绕“河洛儿女心向党”，通过组织开展在全市城乡具有广泛群众基础，深受群众喜爱的广场舞展演活动，丰富人民群众文化生活，激发群众文艺创作热情，提高人民群众的文化获得感和幸福感，展现中国共产党领导下新时代洛阳的新实践新作为新形象，展现洛阳人民进入小康社会过上幸福美满生活的精神面貌，表达洛阳人民对党的热爱，对中华民族伟大复兴中国梦的热切期盼。

　　2021年“群星耀中原 唱响新时代”暨“河洛儿女心向党”——庆祝中国共产党成立100周年群众合唱展演活动由市委宣传部、市直工委、市文化广电和旅游局主办，广泛动员和组织引导我市广大干部群众积极参与歌颂党、歌颂祖国的大合唱活动，通过广大文艺工作者、文化志愿者深入基层指导、帮带和培训，通过大合唱的形式展现洛阳市红色革命文化、优秀传统文化、民间民俗特色、优质文旅资源、新时代发展成就等，引导全社会唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，营造隆重庆祝中国共产党成立100周年的良好氛围，引导和鼓励全市上下凝心聚力，奋发有力，凝聚起全面建设社会主义现代化强市的强大精神力量。

　　据介绍，从广场舞、群众合唱市级展演中脱颖而出的队伍将代表洛阳参加省文化和旅游厅举办的省级展演活动。（记者 李冰 通讯员 刘梦刚 白桦）
[ 责任编辑：席倩倩]
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