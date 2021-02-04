牡丹还能做成消毒凝胶和酱油？洛阳一家企业做到了【视频】

近年来，我市牡丹产业由过去单一的观赏拓展到食用、药用、保健、化妆品等多个领域，形成较为完善的一二三产全产业链。

近年来，我市牡丹产业由过去单一的观赏拓展到食用、药用、保健、化妆品等多个领域，形成较为完善的一二三产全产业链。洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心了解到，截至目前，我市共有牡丹深加工企业28家，牡丹相关产品200多种，全市油用牡丹产业总产值正在被不断刷新。

近日，《牡丹籽油》国家标准制定暨油用牡丹产业发展研讨会在我市召开。在这背后，除了彰显我市油用牡丹深加工经济蓬勃发展，更释放出我市牡丹籽油行业已获得越来越多的国家级关注和认可的信号。

白晓东是我市一大型牡丹深加工企业国花坊的负责人，该公司也是我省唯一一家参与《牡丹籽油》国家标准制定的牡丹深加工企业。

牡丹酒精消毒凝胶、牡丹酱油、牡丹精油、牡丹美妆产品……19日上午，在他的牡丹研究室里，记者看到了琳琅满目的牡丹深加工产品。白晓东说，在许多人的印象中，牡丹的价值多在观赏，其实，牡丹全“身”都是宝，牡丹籽的经济价值和它的营养价值一样不容小觑。