数千盆洛阳牡丹即将发往上海！目的地花博会【视频】

5月10日上午，神州牡丹园艺公司催花牡丹花圃里一片繁忙景象。一盆盆株型优美、含苞待放的牡丹正在进行出发前的最后“装扮”。

5月10日上午，神州牡丹园艺公司催花牡丹花圃里一片繁忙景象。一盆盆株型优美、含苞待放的牡丹正在进行出发前的最后“装扮”。“根据目前情况来看，这批催花牡丹花期均达到预设花期，但关键时刻更要百倍小心。”今年35岁的技术员谭莹说。

不同品种的牡丹花期差异大，让它们在同一时间段盛开，需要“对症下药”。眼下，有些牡丹需要继续待在冷库，有的需要转入日光温室，逐步适应自然环境。技术员的工作量和精细度，可想而知。

走进神州牡丹园艺公司牡丹鲜切花冷藏室，记者看到数十个货架上分类放置着各色系的牡丹切花。工作人员正忙着将首批参展牡丹切花组合装箱打包。待一切准备就绪，它们将“乘坐”冷藏车前往上海。

中国花卉博览会每4年举办一次，素有中国花卉界的“奥林匹克”之称。第十届中国花卉博览会期间，神州牡丹园艺公司将有九大色系120余个品种3000余盆精品催花牡丹亮相。此外，还有3000余枝来自神州牡丹园艺公司的洛阳牡丹鲜切花同期参展。

据悉，河南展园的中心位置是国色天香专类园，将展出多品种、多颜色的精品洛阳牡丹，面积有100多平方米。在展园总数不低于500件的展品中，洛阳牡丹和芍药占总展品比例超1/5，包含牡丹盆栽、鲜切花、插花、压花和干花作品等。

市林业局相关负责人介绍，去年9月，我市全面启动花博会筹备工作，全市牡丹科研单位、观赏园区、栽培企业、加工企业等纷纷响应，从定种到选苗，从管护到移栽，从运输到布展，每一步都精准、精确、精细推进，相信洛阳牡丹必将借助本届花博会走得更远，助推洛阳牡丹产业提质发展。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 李志明 鲍豪杰 文/图/视频）