洛阳一种芭茨拉牡丹开出双色花 快来看看长啥样

6日上午，洛报融媒记者在位于孟津区朝阳镇张凹村014乡道附近的花田里看到，几株花瓣为一半粉红一半鹅黄的“双色”牡丹正在盛放，市林业局牡丹发展中心的高级工程师黄治民告诉记者，这种牡丹名叫芭茨拉。

6日上午，洛报融媒记者在位于孟津区朝阳镇张凹村014乡道附近的花田里看到，几株花瓣为一半粉红一半鹅黄的双色牡丹正在盛放，市林业局牡丹发展中心的高级工程师黄治民告诉记者，这种牡丹名叫芭茨拉，属于伊藤牡丹品种，目前正处于开花期，花香具有浓郁的柠檬味。

这几株双色芭茨拉由洛阳千卉谷农业科技有限公司科研培育，该公司相关负责人说，巴茨拉有着千层金黄色花瓣，花似黄牡丹，高贵优雅，花朵直立或侧开，花大色艳，有浓郁的柠檬香味，五六月开花。

“巴茨拉可看作黄色系伊藤牡丹的一种。”黄治民说，伊藤牡丹是牡丹与芍药的杂交后代，最早由日本的伊藤东一在1948年培育成功而得名，具有牡丹和芍药的共同特征和优点——生长习性和芽、茎、根似芍药，花色、花形、花香似牡丹，被称为“牡丹和芍药的未来”，“巴茨拉的茎秆十分结实，适合作为切花使用。植株高达0.75到1米左右，枝叶茂密，适合庭院种植，是不可多得的珍贵品种。”(洛报融媒记者 王若馨 文/图)