罕见！芽变奇特的牡丹花

5月6日，在国家牡丹园，一朵晚开牡丹品种——巴茨拉开出双色花。
5月6日，在国家牡丹园，一朵晚开牡丹品种——巴茨拉开出双色花。
5月6日，在国家牡丹园，一朵晚开牡丹品种——巴茨拉开出双色花。
该园高级工程师、副主任赵国栋介绍，当日他们在做牡丹物候期调查的时候，发现了这朵非常奇特的牡丹花。该株牡丹的名字叫巴茨拉，是牡丹与芍药的杂交后代，具有牡丹和芍药的共同特征和优点，其生长习性和叶子、茎段似芍药，花色、花型和花香似牡丹，花期又特别晚，被称为“牡丹和芍药的未来”。该朵奇特的牡丹花是巴茨拉的芽变，花开成了复色，花朵一半金黄、一半粉白，两个花瓣是对称的，并且粉白色的花瓣基部还有红斑，这在牡丹和芍药的杂交后代中十分罕见。
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