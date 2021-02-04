洛阳牡丹今日启程参展第十届花博会

5月15日上午，在洛阳神州牡丹园艺公司花圃基地，首批600余盆洛阳牡丹盆花和千余枝牡丹鲜切花完成装车，随即启程前往上海。

5月15日上午，在洛阳神州牡丹园艺公司花圃基地，首批600余盆洛阳牡丹盆花和千余枝牡丹鲜切花完成装车，随即启程前往上海。

据悉，第十届中国花卉博览会将于5月21日至7月2日在上海举行，主题为“花开中国梦”，会花是牡丹。根据安排，本届花博会期间，洛阳神州牡丹园艺公司精选的九大色系120余个品种共计3000余盆精品催花牡丹，将分四批运抵本届花博会会场，展示洛阳牡丹风采。此外，还有3000余枝来自神州牡丹园艺公司的洛阳牡丹鲜切花同期参展。