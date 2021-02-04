接待游客3048.43万人次！第39届中国洛阳牡丹文化节圆满落幕

5月10日，为期一个多月的第39届中国洛阳牡丹文化节圆满落下帷幕。洛报融媒记者从洛阳市节会服务中心获悉，据统计，本届牡丹文化节期间，全市共接待游客3048.43万人次、旅游总收入278.19亿元，与2019年相比分别增长5.57%、2.53%。

5月10日，为期一个多月的第39届中国洛阳牡丹文化节圆满落下帷幕。洛报融媒记者从洛阳市节会服务中心获悉，据统计，本届牡丹文化节期间，全市共接待游客3048.43万人次、旅游总收入278.19亿元，与2019年相比分别增长5.57%、2.53%。

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今年是建党100周年，是出彩“十三五”、奋进“十四五”两个历史时期的交汇点，也是洛阳高质量建设现代化都市圈、全面建设现代化强市的起步之年。在这具有里程碑意义的历史节点，本届牡丹文化节按照“强主题、重提升、保安全、促融合、惠民生”的总体要求，以“辉煌百年路、花开新征程”为主题，精心策划了四大板块20项主要活动。

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牡丹文化节期间，“云赏牡丹花开满屏”24小时大型线上直播活动，在“云”上全面呈现牡丹文化、河洛文化、牡丹产业、城市风貌，吸引8162万次点击量，近百万网友留言互动；庆祝中国共产党成立100周年沿黄九省(区)“千人同书·百年辉煌”大型书法活动，来自青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等地书法家，在百米长卷上共同书写“百年辉煌”，献礼中国共产党百年诞辰；洛阳市“十三五”发展成果图片展、脱贫攻坚成果展演展示等活动，展现洛阳“十三五”发展成就，营造共庆建党百年华诞的浓厚氛围，凝聚携手奋进新征程的磅礴力量。