20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工

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接市相关单位通报，牡丹桥存在安全隐患，加固工程将于2021年5月20日起围挡施工。
牡丹桥加固围挡施工交通导改公告
接市相关单位通报，牡丹桥存在安全隐患，加固工程将于2021年5月20日起围挡施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：
围挡时间及区间
1、围挡时间：2021年5月20日22时至2021年11月20日。
分为两期实施，其中，一期围挡东半幅，时间三个月(2021年5月20至8月20日)；二期围挡西半幅，工期三个月(2021年8月21日至11月20日)。
2、围挡区间：牡丹桥跨洛河部分。
交通变化及绕行线路
(一)交通变化情况
牡丹桥围挡后，利用半幅双向保通。
(二)车辆通行规则
施工围挡后，通行方式不变，过往车辆可从保留的半幅正常双向通行。
温馨提示
牡丹桥围挡后，道路变窄，通行能力受到影响，过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。
特此公告
洛阳市市政建设集团有限责任公司
洛阳市公安局交警支队
2021年5月17日