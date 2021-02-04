洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2021.05.17 15:29

牡丹桥加固围挡施工交通导改公告

　　接市相关单位通报，牡丹桥存在安全隐患，加固工程将于2021年5月20日起围挡施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：

　　围挡时间及区间

　　1、围挡时间：2021年5月20日22时至2021年11月20日。

　　分为两期实施，其中，一期围挡东半幅，时间三个月(2021年5月20至8月20日)；二期围挡西半幅，工期三个月(2021年8月21日至11月20日)。

　　2、围挡区间：牡丹桥跨洛河部分。

　　交通变化及绕行线路

　　(一)交通变化情况

　　牡丹桥围挡后，利用半幅双向保通。

　　(二)车辆通行规则

　　施工围挡后，通行方式不变，过往车辆可从保留的半幅正常双向通行。

　　温馨提示

　　牡丹桥围挡后，道路变窄，通行能力受到影响，过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

　　特此公告

　　洛阳市市政建设集团有限责任公司

　　洛阳市公安局交警支队

　　2021年5月17日
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老年人预防腹泻，尽量不吃剩饭剩菜
  • ·八旬老太太总觉得肚子里有团“火” 中医：这多与瘀滞有关
  • ·洛阳市第一人民医院召开“5·12”国际护士节表彰暨联欢会
    		•
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
    走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
        说起洛阳的商圈，相信您定能说出五六个，但要是说起洛阳的“文旅圈”，能答出来的人怕是不多。
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新｜全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 洛阳首座电动汽车换电站建成投用
  • 洛阳市奥体中心项目混凝土结构封顶【...
  • 20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工
  • 洛阳4月份消费维权报告发布 同时公布1...
  • 雨水冰冷退场 洛阳本周迎来晴好天气
  • 洛阳棋手时越将向在位棋圣柯洁发起挑战
  • 洛阳市政协召开党组（扩大）会议
  • 全市政法队伍教育整顿调度会召开
  • 福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景...
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    发展艾产业 增收促振兴
    举办创客赛 增长新知识
    孟津区城关镇朱庄社区...
    建设智能工厂 打破国外...
    精彩热帖

    小村之恋

    鸟来福到

    虞美人

    九寨沟五彩池
    /济源一日行
    /【黛眉风光美】
    /月季盛开紫桂园，不争春夏香溢远
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605