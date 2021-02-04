20日起，洛阳牡丹桥开始加固围挡施工

接市相关单位通报，牡丹桥存在安全隐患，加固工程将于2021年5月20日起围挡施工。

接市相关单位通报，牡丹桥存在安全隐患，加固工程将于2021年5月20日起围挡施工。 牡丹桥加固围挡施工交通导改公告 接市相关单位通报，牡丹桥存在安全隐患，加固工程将于2021年5月20日起围挡施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下： 围挡时间及区间 1、围挡时间：2021年5月20日22时至2021年11月20日。 分为两期实施，其中，一期围挡东半幅，时间三个月(2021年5月20至8月20日)；二期围挡西半幅，工期三个月(2021年8月21日至11月20日)。 2、围挡区间：牡丹桥跨洛河部分。 交通变化及绕行线路 (一)交通变化情况 牡丹桥围挡后，利用半幅双向保通。 (二)车辆通行规则 施工围挡后，通行方式不变，过往车辆可从保留的半幅正常双向通行。 温馨提示 牡丹桥围挡后，道路变窄，通行能力受到影响，过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。 特此公告 洛阳市市政建设集团有限责任公司 洛阳市公安局交警支队 2021年5月17日