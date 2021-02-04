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首批洛阳牡丹运抵上海花博会会场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.19 08:57

首批运抵花博会会场的洛阳牡丹

　　日前，首批600余盆洛阳牡丹和千余枝牡丹鲜切花已运抵第十届中国花卉博览会园区。经精心布展后，这些洛阳牡丹将以最佳姿态亮相本届花博会。

　　据悉，第十届中国花博会将于5月21日至7月2日在上海崇明举行，主题为“花开中国梦”，会花是牡丹。根据安排，本届花博会期间，洛阳神州牡丹园艺公司精选的九大色系120余个品种共计3000余盆精品催花牡丹，将分四批运抵花博会会场。同时，还将有3000余枝牡丹鲜切花同期参展。

　　“去年8月，我们就着手准备，团队人员24小时坚守在花圃基地，最终从3万余盆中挑选出3000多盆精品洛阳牡丹。”15日上午，在首批洛阳牡丹装车过程中，洛阳神州牡丹园艺公司负责人付正林动情地讲述着养花、护花的经历。“这是洛阳牡丹‘出圈’的又一重大机遇，我们必须全力以赴，力争做到最好。”他说。

　　记者在现场看到，一盆盆枝干粗壮、叶大蕾多的洛阳牡丹初露芳容，个别“心急”的已悄然绽放。“根据目前的情况来看，这批牡丹在本届花博会开幕时将进入盛花期，供参观者欣赏。”工作人员说，这批洛阳牡丹运抵上海后，将由本届花博会主办方统一布展，其中大部分牡丹将被放置到河南展园内。

　　市林业局有关负责人介绍，本届花博会的河南展园紧扣“花开中国梦”主题，按照“一环三轴六区”的景观布局，洛阳牡丹是河南展园的主要元素。值得一提的是，洛阳牡丹在参展规模、品质等方面，均为历届之最。期待洛阳牡丹在花博会舞台上大放异彩，助力洛阳牡丹产业在提质发展“快车道”上跑出“加速度”。(记者 郭学锋 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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