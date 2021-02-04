曾在洛阳流浪大半年的豚尾猴安家王城公园动物园

9日，本网报道了一只流浪了大半年的豚尾猴“大闹”多个小区，最后被民警和周山野生动物救助站工作人员“收服”的事。

9日，本网报道了一只流浪了大半年的豚尾猴“大闹”多个小区，最后被民警和周山野生动物救助站工作人员“收服”的事（详见《抓住了！“猴哥”流窜市区大半年 珍稀程度堪比大熊猫【视频】》）。如今，这只豚尾猴在王城公园动物园安家。

曾经流浪的脚步走遍天涯，现在终于有个家

昨日上午，记者在王城公园动物园见到这只豚尾猴，它正躺在一间笼舍里晒太阳。这间笼舍像个“套房”，面积有六七十平方米，前面是活动区，装有戏耍用的攀爬架和秋千，后面是“卧室”和“餐厅”。这只豚尾猴刚吃完早餐，餐盘里装满了苹果、番茄、梨等餐后水果。

“抓到这只豚尾猴后，周山野生动物救助站联系我们，考虑到这只豚尾猴今后的饲养及‘成家’问题，我们把它接到了动物园。”王城公园动物园副园长刘兆阳说，虽然该园的猴山里有不少猕猴，但它们领地意识很强，比较排斥“外来户”，而且与豚尾猴不是一个种类，如果把这只豚尾猴放进猴山，可能引发“流血冲突”。