抓住了！“猴哥”流窜市区大半年 珍稀程度堪比大熊猫【视频】

7日，一只猴子“大闹”涧西多个小区，引发不小波澜，经过一天的较量，我市警方和林业部门联手将其抓获。

7日，一只猴子“大闹”涧西多个小区，引发不小波澜，经过一天的较量，我市警方和林业部门联手将其抓获。

暂时安家周山野生动物救助站

经辨认，这是一只豚尾猴，系国家一级保护动物，此前已在市区流浪了大半年。它抓过鸽子、咬过小猫、偷过水果，曾引发百余起群众报警。这只“猴哥”从哪儿来的？接下来会怎么处理？

豚尾猴闯入小区，嘴里还叼了只小猫

“猴哥”大闹多个小区，民警从早上追到夜里

最先发现这只猴子的是涧西区兴隆花园小区的居民。7日9时许，它翻墙进入该小区后不久就被居民们发现，见它飞檐走壁，还叼着一只小猫崽，大家怕它伤人，赶紧报警。但是，还没等珠江路派出所民警赶到，这只猴子就逃之夭夭了。

10时47分，顺驰城小区居民也报警了，民警到场后依然没找到猴子。“我们在小区里找了几圈，其间又接到群众报警说，它又跑回兴隆花园小区了。”出警民警张金和说，他带着巡防队员返回兴隆花园小区，但猴子又跑掉了。