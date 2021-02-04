洛阳：在坚持开放中塑造特色农业新优势（开放引领一线行）

洛阳要出彩，乡村必振兴。当前，构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。

社会力量兴建高端民宿，引领乡村旅游提档升级

洛阳要出彩，乡村必振兴。当前，构建新发展格局，把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间，可以大有作为。

开放引领，对于农业农村来说，就是要强化跳出“三农”看“三农”理念，把要素“引进来”，让产品“走出去”，不断释放农业农村潜力，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进农村，透过乡村新业态、新模式、新变化，感受“三农”开放的蓬勃活力。

振兴沟域

引领资源要素回归潮

入夏，新安县石井镇草木葱茏，黄河在群山的臂弯中汇成万顷碧波。岸边的黄河神仙湾沟域生态经济示范带内，黄河文化研学体验非常火爆。

黄河神仙湾的嬗变，缘于一名返乡创业者的坚守。几年前，在外打拼的孙江子带着全部身家在黄河边扎下根，如今已投资上亿元。

在200公里之外的伏牛山腹地，伊源康养谷群山环抱，伊水中流，乡村旅游的美好前景吸引大量社会资本涌入，直接加速乡村旅游提档升级。

从前一片山沟一片穷，现在一尺山沟一尺金。放眼乡村沟域，农村三产有机融合、沟域全景立体融合、农文旅深度融合和农商网深度融合，最大限度挖掘和释放了农业全产业链价值。

“沟域生态经济的勃兴，就是农业农村开放发展的‘洛阳样本’，也是山区发展方式的重大变革，有效推动了人才、资本、技术、文化等发展要素的流动和汇聚。”市农业农村局局长裴万赢说。

人才返乡、资本汇聚、业态融入，让山区沟域变成了旅游目的地，让传统种养变成了特色产业，也让乡亲们的思想意识发生了巨大转变。今后，我市将大力实施沟域生态经济提质扩面行动，以农业农村开放发展，全面塑造沟域振兴新优势。

对接市场

打开出山进城新通道

前不久，随着“洛阳源耕”冠名的高铁动车组列车从北京西站首发，洛阳农产品区域公用品牌“搭乘”高铁驰骋大江南北、走向全国。最近，“洛阳源耕”又同中国邮政签订合作协议，利用其物流和电商优势，推动特色农产品出山进城。

放眼中原，审视洛阳，以高山杂粮、时令小杂果、道地中药材等为代表的特色农业独树一帜。在追求特色化、差异化的市场环境下，特色农业前景广阔。

对此，我市全力打造“洛阳源耕”全品类、全产业链市级农产品区域公用品牌，对特色农产品进行整合营销，推动洛阳农产品走向更大市场。如今，“洛阳源耕”已经成为洛阳农产品“走出去”的重要名片。

扩大开放，必先打开通道。在汝阳县十八盘乡蒿坪村，入眼皆是香菇大棚。汝香源种植合作社建立了涵盖种植、分拣、冷链、包装的农业全产业链。每天，大山里的香菇源源不断地通过冷链集装箱货车发往全国各地。

近年，聚焦破解农产品出村进城“最初一公里”和“最后一公里”问题，我市大力实施农村电商“百村万店”行动，推进电子商务进农村，把互联网变成“新农具”，打通了农产品的出村路；另一方面，持续完善农村物流体系，加快布局水果、蔬菜等鲜活农产品仓储保鲜冷链设施，助力农产品更好地对接大市场。

搭建平台

构筑农业开放新场域

洛阳是中华农耕文明的重要发祥地。作为“一带一路”的重要节点城市，洛阳自古就是东西方农业交流的重要通道。如今，抢抓自贸区、跨境电商综试区、综合保税区等重大机遇，洛阳农业国际化开放水平也在不断提升。

2017年5月，在洛阳与乌兹别克斯坦布哈拉缔结友好城市的框架下，洛阳-布哈拉农业综合示范区正式签约。如今，由洛阳万邦主导建设的示范区项目已经初具规模，不仅将当地优质绿豆等特色农产品进口到国内，还将中国先进的农业技术输出到当地，有效推动了中乌两国农业合作和交流。

与此同时，我市还高规格搭建“一带一路”(洛阳)国际农业合作博览会、国际牡丹产业博览会等农业节会平台，积极参与中国国际农产品交易会、中国农产品加工业投资贸易洽谈会等经贸活动，全面扩大农业领域对外开放，取得了丰硕成果。

市农业农村局负责人表示，下一步，农业农村系统将坚持开放发展理念，树立“市外即域外、市外即开放”的思想，坚持“引进来”和“走出去”相结合、对外开放与对内开放一起抓，持续发展沟域生态经济，强力培育农产品品牌，优化农业领域营商环境，着力以高质量开放推动农业高质量发展。（记者 白云飞 通讯员 王勇 笑一 文/图）