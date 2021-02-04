洛阳广大党员干部群众认真学习领会习近平总书记重要讲话精神

12日至14日，习近平总书记在河南南阳考察，主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话。总书记对河南人民的关心关注和对河南工作的重要指示，令洛阳广大党员干部群众倍感振奋、深受鼓舞。大家纷纷表示，要牢记总书记嘱托，扎实做好洛阳各项工作，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

12日至14日，习近平总书记在河南南阳考察，主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话。总书记对河南人民的关心关注和对河南工作的重要指示，令洛阳广大党员干部群众倍感振奋、深受鼓舞。大家纷纷表示，要牢记总书记嘱托，扎实做好洛阳各项工作，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

市政府办公室四级主任科员李大伟表示，总书记对重大水利工程建设、乡村振兴、中医药传承发展、党史学习教育等作出了重要指示要求，为我们下一步工作提供了科学指引和根本遵循。作为市政府办公室工作人员，他将认真学习领会总书记重要讲话精神，学出进一步提高政治站位的思想自觉，学出持续树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的行动自觉，把总书记的殷殷嘱托融进心里、体现到日常工作中；结合正在开展的党史学习教育，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，不断提高服务全市发展大局、服务基层、服务群众的能力水平，把学习成果转化为实实在在的工作成效。

“总书记的重要讲话，为促进新时代中医药传承创新发展指明了方向。”洛阳职业技术学院食品与药品学院院长董均表示，豫西地区是河南重要的中药材种植基地，有着悠久的中药材种植历史和丰富的中药材资源，千百年来为人民群众的健康作出了巨大贡献。食品与药品学院将深入学习领会总书记关于发展中医药的重要讲话精神，以弘扬中医药文化为己任，科学谋划中药学专业建设，加强相关应用技术研究，不断深化产教融合和校企合作，努力为地方培养更多的中药学应用型技术技能人才，助力地方中医药产业发展。

嵩县农业农村局副局长郑保才表示，嵩县是河南省中药材产业发展十强县之一，素有“豫西天然药库”之美誉，涌现了田湖丹参、大坪连翘、何村嵩胡、车村桔梗、九皋皂刺5个万亩中药材示范基地，已成功创建市级中药材现代农业产业园。下一步，嵩县将以总书记重要讲话精神为指引，做好中药材产业发展总体规划，加快促进特色产业升级转型，推动全县中药材产业化、中医药现代化，实现嵩县农业高质高效，不断夯实乡村振兴基础。

“前进的脚步一刻也停不得、慢不得。会盟镇将牢记嘱托、奋勇争先，为造福孟津、出彩洛阳、添彩中原增添高质量发展新动能。”孟津区会盟镇党委书记韩新伟表示，今年是脱贫攻坚取得全面胜利后，跑好乡村振兴“接力赛”的第一年，会盟镇将树立“争做全区乡村振兴排头兵”这一目标，扬起黄河流域生态保护和高质量发展“龙头”，抓住“产业兴旺”这个根本，做好“规划、特色、创新”三篇文章，描绘会盟镇现代版“富春山居图”。

14日，市委党校党史党建教研部对总书记的重要讲话精神进行了认真学习和讨论。大家认为，总书记强调的“守江山，守的是人民的心”，是党的百年历史和实践证明的真理。在新时代，如何始终守住民心？大家认为，一要始终坚定“根基在人民、血脉在人民、力量在人民”的信仰，坚持人民主体地位，坚持立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标；二要始终关心群众生活，把人民安居乐业、安危冷暖放在心上，努力让群众不断看到变化、得到实惠；三要像焦裕禄那样，始终保持对群众的那股亲劲、抓工作的那股韧劲、干事业的那股拼劲，改进作风，干出实绩，获得人民群众的真心认可和拥护。

“下一步，我们要大力实施中医服务能力提升行动，让中医药在全民健康中更好发挥作用！”市卫健委党组书记李金乐研读相关新闻报道后表示，全市卫健系统将认真学习贯彻落实总书记重要讲话精神，全面加强洛阳中医药事业传承创新发展，持续推进中医骨伤科国家区域医疗中心建设，巩固提升中医专科诊疗中心、中医重点专科，积极引进优势医疗资源，不断提升我市中医药诊疗水平科研能力；扎实开展县级以上综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药科室标准化建设，加快推进中医院伊滨医院建设，不断提升中医药服务能力和质量；做优做强中医骨伤、康复、针灸、推拿等专科，推动中医专科建设提质升级；加强中医药人才培养，积极推进西医学习中医工作，努力打造洛阳中医药场域载体“强磁场”。(洛报融媒记者 孙自豪)