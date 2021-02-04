洛阳“网红”拖拉机 屡屡登上影视作品

在近日热映的电影《第十一回》中，有一台东方红拖拉机跟一帮大腕儿“对戏”，成为影片中“不说话的主角”，引起不少网友关注。

“网红”拖拉机

在近日热映的电影《第十一回》中，有一台东方红拖拉机跟一帮大腕儿“对戏”，成为影片中“不说话的主角”，引起不少网友关注。

昨日，记者从中国一拖了解到，影片中的拖拉机来自中国一拖东方红农耕博物馆。

“网红”拖拉机是剧组从中国一拖借的

电影《第十一回》是由陈建斌执导，周迅、陈建斌、窦靖童、大鹏等主演的剧情片。该片讲述了马福礼一家和话剧团之间因一出戏产生的矛盾纠葛的故事。

故事发生在20世纪七八十年代，一台东方红拖拉机作为“主角”贯穿整部电影，与一帮大腕儿“对戏”，勾起了很多人的回忆。

记者了解到，影片中的那台拖拉机型号为东方红40，是电影剧组从东方红农耕博物馆借的。

“这台拖拉机有太多故事了，最早还要从《洛阳晚报》一则报道说起。”东方红农耕博物馆相关负责人说，2017年，孟津县农民刘振武开着这台东方红40拖拉机，到小浪底镇上卖瓜，这台有些沧桑的“老爷车”引起一名年轻人的关注，他写了一段文字发在微信朋友圈里，机缘巧合引起《洛阳晚报》记者的关注。

当时，刘振武的这台拖拉机已经用了40多年，仍然性能良好，不仅能陪着他卖瓜，农忙时还能干农活。相关报道刊发后，这台拖拉机一下子出了名，成了“网红”车。