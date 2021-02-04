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洛阳加快推进各类博物馆建设 满足群众多元化文化需求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.12 08:33

　　博物馆建设，最忌“千馆一面”。打开洛阳市博物馆分布图，一个个“文化宝库”星罗棋布、特色鲜明、规模各异，令人欣慰。

　　近年，尤其是去年以来，我市加快推进各类博物馆建设，扩大规模，提高质量，“东方博物馆之都”规模初具，群众多元化文化需求不断得到满足。

　　非国有博物馆占近“半壁江山”

　　在洛阳102家博物馆中，有90余家博物馆是围绕某个遗址、某类藏品、某种技艺、某段历史或人物等建设的专题类博物馆，其中非国有博物馆有49家。

　　丰厚的历史文化“家底”，既是洛阳叫响“东方博物馆之都”的底气，也是各类非国有博物馆发展的“沃土”。这些年，我市非国有博物馆如雨后春笋般不断涌现，涉及古瓷、围棋、古书籍、碑志石刻等多个门类，它们以富有特色的藏品、个性的布展方式吸引了大批参观者。

　　洛阳金石文字博物馆、洛阳围棋博物馆、洛阳百年留声博物馆、老雒阳饮食文化博物馆……这些非国有博物馆的出现和发展，填补了我市国有博物馆门类上的空白，使我市博物馆的种类更加齐全、体系更加完善，诸多文化遗产也得到更好地保护与利用。

　　博物馆是公众了解历史、认知现实、传承文脉的文化殿堂。我市非国有博物馆在做好文化遗产保护的基础上，不断“活化”历史文化资源，不仅让游客更加便捷地感受历史文脉，也让“博物馆里的文化”直抵人心。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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