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构建场域载体“强磁场” 打造高质量发展“强支撑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.10 08:10

　　8日，市委副书记赵会生到伊滨区调研重点项目、分包企业、大气污染防治工作，强调发展是第一要务，要牢牢抓住项目建设“牛鼻子”，紧紧扭住场域载体“强磁场”，持续优化营商环境，压实环保责任，不断厚植伊滨区发展新优势。

　　在华耀城6号地块项目，赵会生详细了解项目建设、招商、绿化、扬尘防控等情况，强调要合理优化业态布局，加大招商力度，加快项目建设进度，发挥商贸物流带动作用，更好聚人气、聚财气。在兰迪玻璃机器股份有限公司，赵会生实地了解企业研发、生产经营、大气污染防治情况，强调环保是“红线”，也是高质量发展的必须，要严格履行主体责任，落实环保措施，强化内部管理和市场推广，与装配式建筑、房地产企业做好结合，提高市场占有率。

　　赵会生还到凯盛科技信息显示材料基地、佛光发电设备有限公司、军强机械、轴研科技产业园等地，察看项目进展情况，现场办公协调解决问题。

　　赵会生强调，伊滨区要紧盯项目建设这个“牛鼻子”，着力打造场域载体“强磁场”，推动各类要素加快汇聚，扎实推动高质量发展。各级各有关部门要坚持一线工作法，帮助企业解难题、破瓶颈，以“店小二”的理念，加快打造更优质更高效的营商环境；要统筹抓好项目建设和大气污染防治工作，紧盯工期、抢抓进度、倒逼压力，推动项目尽快投产达效，增强高质量发展活力，确保“十四五”开好局起好步多出彩。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩]
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