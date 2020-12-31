洛阳持续开展城市清洁行动

7日，市文明办(创建办)结合当前党史学习教育和“我为群众办实事”活动，坚持县区联动，持续开展了城市清洁行动。

7日，市文明办(创建办)结合当前党史学习教育和“我为群众办实事”活动，坚持县区联动，持续开展了城市清洁行动。

市直部门、各级文明单位500余名志愿者在西工区王城公园周边、周王城广场(含广场内)开展集中行动；市农业农村局组织沿黄生态廊道村镇环卫、志愿者、保洁人员4.5万余人，清洁村庄街道7000余条、河渠沟塘680处，清理杂物垃圾6800余处。市环卫部门对主次干道、城市乐道、背街小巷等人流量大的路面和隔离栏等设施进行清洗。同时，卫健部门同步开展常态化疫情防控防疫消杀工作。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强)