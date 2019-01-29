洛阳启动2021年家庭医生进小区（村庄）活动

昨日一早，洛龙区安乐镇赵村卫生室门口，70岁的村民赵素霞喊上老邻居排队参加体检，完成家庭医生续签。

昨日一早，洛龙区安乐镇赵村卫生室门口，70岁的村民赵素霞喊上老邻居排队参加体检，完成家庭医生续签。

家庭医生续签现场

“我血压有点儿高，以前常舍不得去看病，直到身体不舒服才跟孩子到医院检查，一次就要花五六百块钱。”赵素霞说，自从有了家庭医生，每年能免费接受4次健康随访，免费做1次颈部彩超检查。

记者从市卫健委了解到，赵素霞等村民享受的健康服务，是国家、省、市卫健委近年来持续开展的家庭医生签约服务，也是“我为群众办实事”的实践活动。近日，我市启动2021年家庭医生进小区(村庄)活动，从5月1日到12月31日，由各县区的家庭医生团队深入小区(村庄)开展义诊活动，宣传家庭医生签约服务政策，并建立签约服务交流群。

根据我市安排，家庭医生签约服务推出“基础包”“中级包”和“高级包”，以满足市民不同层次的健康需求。他们为辖区0—6岁儿童提供预防接种服务；每年为65岁及以上老年人提供1次免费体检服务；为辖区孕产妇登记造册并提供孕产期健康管理服务；为35岁以上居民首诊测量血压，将筛查出来的高血压患者纳入高血压慢性病管理并进行评估，提供每年不少于4次的随访服务等。

“家庭医生管得‘宽’，时常提醒我们预防衣食住行各方面相关疾病，真是咱老百姓的健康守护者。”赵素霞忍不住为家庭医生“点赞”。

截至2020年年底，全市家庭医生签约服务覆盖人数达到599.13万，签约率86.97%。高血压、糖尿病等慢性病患者和儿童、孕产妇、老年人等重点人群覆盖率在90%以上，人民群众的获得感、幸福感和安全感逐步提升。（记者 王博东 通讯员 耿梅 文/图）