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【出彩洛检人】尚双辉：坚守公平正义 书写为民情怀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.05.07 15:35

　　学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

　　唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

　　尚双辉，2005年进入瀍河区人民检察院，先后在办公室、民行科、公诉科等部门工作，现任第一检察部负责人。从检16年来，他荣获8次个人三等功、“中原卫士”、“全省扫黑除恶先进个人”、“全市十佳公诉人”等。

　　如果说奋斗是尚双辉的生命底色，那么对于法律的忠诚和坚守，就是他作为一名检察人的人生信仰，而他也把法律监督职责彰显在每一个案件的办理中。

　　曾经，在一起案件中，受害人伤情鉴定为轻伤，但尚双辉仔细审阅卷宗，根据凶器的致命性、侵害部位的致命性等分析，发现嫌疑人的主观故意应是杀人而非伤害，若按轻伤害起诉，法定刑为三年以下，不仅对受害人接近死亡的遭遇不公平，更加无法震慑嫌疑人企图杀人的主观恶性。于是他依法将该案改变定性为故意杀人起诉，最终，法院也按故意杀人罪判处被告有期徒刑十年。

　　在严厉打击恶性犯罪方面，作为瀍河区检察院扫黑办主任，他成功办理了多起有重大影响的涉黑恶案件，尚双辉也因此被授予全省扫黑除恶先进个人。

　　法律是严肃的，但是在工作中，尚双辉也满怀着司法温情。“我们办理的不是案件，而是他人的人生。”这是尚双辉经常挂在嘴边的一句话。

　　尚双辉在执法办案中注重“三个效果”的统一，努力让每起案件都经得起考验。在面对青少年盗窃案时，他会考虑如何做才能把双方的损失降到最低。对于因一念之差触犯刑律的未成年人，尚双辉在办案过程中严格遵循“少捕慎诉少监禁”原则，能不捕的尽量不捕，能不诉的尽量不诉。

　　这就是尚双辉，或许在妻子和孩子的眼里，他不是称职的丈夫和父亲，因为他的身影总是行色匆匆、忙忙碌碌的。但是在同事眼里，他是恪尽职守、热心助人的尚大哥；在群众眼中，他是铁骨柔情，心怀百姓的“小尚同志”；在犯罪分子的眼里，他是秉公执法、敢于碰硬的尚检察官。他凭着自己对检察事业的赤胆忠心，守护着法律的公平和正义，守护着百姓的幸福和期望，更守护着身上那一身永不褪色的检察蓝！（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
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