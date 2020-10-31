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乐见“人人代言”成风尚 （河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.07 09:08

　　许昌网友“许籍文艺”和家人来洛旅游，一次乘坐公交车的经历让他觉得美中不足，网上发帖提意见。没想到，洛阳公交集团认真回复，市民也纷纷热心解答。他不禁再发长文，深情感叹洛阳这座城市在他心中得了高分。

　　一次积极回应，成就一场暖心互动，这样的互动绝非个例。比如，有网友发帖征询洛阳“打卡”攻略，很快得到洛阳网友近百条回复，令他感慨“未近洛阳，已闻花香”；有人感叹洛阳变化太大，立交高架拔地而起，开车过来一不注意就会走错路，对此，不少市民通过网络平台倡议，见外地车辆行驶缓慢时不要鸣笛催促，让他们有足够时间分析路线……游客的问题五花八门，市民的回应及时贴心，在这样的真诚互动中，一个开放包容、热情好客的洛阳走进了更多人心里。

　　你有意见，我来倾听；你有问题，我来回应……大家扮演的，何尝不是“城市代言人”的角色？从某种程度上讲，生活在洛阳的每个人，都是活的洛阳、行走的洛阳，你我的一言一行都代表着洛阳形象，我们什么样，外界眼中的洛阳便是什么样。进言之，为洛阳代言，或向亲友“安利”洛阳美景，或帮来洛游客答疑解惑，或通过各种渠道推介洛阳，都是最自然的情感流露，也是你我作为城市主人翁的质朴担当。

　　置身人人都有麦克风的“互联网+”时代，我们应树立的主人翁意识有了更多内容，所扮演的代言人角色有了更多主场。然而，无论时空怎样变幻，这种对洛阳深切的归属感和认同感，这种“人人代言”的喜人景象和风尚，都是值得珍惜、赓续和弘扬的，因为这样“代”出来的，不仅仅是市民个人的文明素养，更是城市形象与口碑的跃升。

　　“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。”把城事当家事，把自己当主角，乐于并善于为洛阳发声，我们就能让洛阳成为一个更加温馨的地方。(张庆旭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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