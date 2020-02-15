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民生实事也要讲“绩效”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.01.15 08:13

　　新建小游园42处，建成“乐养居”61个，新开通公交线路10条……近日，我市在媒体公布2020年重点民生实事完成情况，除一件因疫情原因按上级要求不再实施外，其余95件全部完成。既在年初“晒目标”，又在年尾“晒效果”，体现了有诺必践的工作作风，保证了民生实事的有始有终、落地见效，给群众交上了一份“货真价实”的“绩效成绩单”。

　　悠悠万事，民生为大。评价民生实事，不仅靠数字说话，更要问效于民。以去年洛阳的民生实事为例，远程医疗暖民心，服务基层患者17万人次；“乐养居”里度晚年，惠及老年人10万人次；让每个孩子上好学，新建或改扩建农村义务教育寄宿制学校98所……无论是教育、医疗，还是城市功能配套建设，每一件民生实事既完成了数字上的成绩，也取得了惠民生的效果，托起了群众满满的幸福感。

　　民之所望，施政所向。民生实事列得准不准、办得实不实，犹如一年一度的“绩效考核”，考验着政府的治理水平与行政效能。这几年，我们倾听民声、广纳民意，围绕群众所急、所需、所盼去谋去干，力求民生实事更接地气、更得民心；我们在财力紧张的情况下，基本民生支出却只增不减，用政府的“紧日子”换来群众的“好日子”，让人民群众幸福指数的内涵更加厚重、成色愈加饱满。

　　当然，以“绩效”来丈量民生实事，我们还有很多短板和不足。比如说，如何避免粗放式投入，把每一分钱都用在刀刃上，又或者如何避免赶进度甚至充数现象，防止政策走偏、实事变样，都更追求投入产出比，更需增强为民服务的精准性和实效性。

　　民生以“民”为本，实事以“实”立身。高质量办好民生实事，就要把绩效意识贯穿始终，对照群众需求列出清单，健全责任制度做好落地，完善评价体系接受监督，以群众满不满意、高不高兴、受不受益作为最终检验标准，真正把好事办到群众心坎上。(郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩]
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