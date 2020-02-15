惠民生当有“品牌意识”（河洛谈）

“打造‘乐养居’养老服务民生品牌，推动‘老有所养’不断取得新进展。”重阳节前夕，市委书记李亚深入一线调研养老服务工作，提出如是要求。将民生工程打造为民生品牌，无疑赋予了其更多内涵，寄予了其更高期望，耐人寻味。

“打造‘乐养居’养老服务民生品牌，推动‘老有所养’不断取得新进展。”重阳节前夕，市委书记李亚深入一线调研养老服务工作，提出如是要求。将民生工程打造为民生品牌，无疑赋予了其更多内涵，寄予了其更高期望，耐人寻味。

顾名思义，品是品质，牌是牌子，代表着质量与形象，承载着价值与信任。讲求打造民生品牌，意味着我们所要的惠民，不是可有可无的小打小闹，不是有而不优的简单应付，也不是沉迷数字的自娱自乐，而是速度与品质兼顾、规模与口碑并重，追求的是满足群众美好生活需要这个最大效益。

回望“十三五”，洛阳接续发力推进民生实事，打造了一大批民生工程，而“以品质铸就品牌”恰是贯穿其中的鲜明理念。正如在城市书房建设上，从造型或古色古香或时尚靓丽，到选址首选人口密集且交通便利区域，再到统一配备空调等便民设施，全方位的匠心投入被央媒誉为“洛阳的温暖文化地标”；在小游园建设上，从结合各园特点绿化美化，到配套休闲娱乐设施，再到装饰唐风廊桥街灯，彰显巧思、便民和特色的实践让群众感叹“家门口尽享绿色福利”……既一年接着一年干，又干好干成干出彩，这样的民生工程当然称得上民生品牌。

一个民生品牌，照见一座城的发展温度，关乎一城人的幸福指数。当此之时，就需我们在前期规划上更用心，坚持“开门办规划”，瞄准群众的所急、所需、所盼谋划发力；在中期建设上更精心，秉持匠心精神、下足绣花功夫，不要“有了就行”，而要“不优不行”；在后期管理上更尽心，民生工程不是一锤子买卖，建好不是结束而是开始，诚需我们一“管”到底，把好事办好、实事办实，今年我市有关部门推行游园分星级、园长制，招募城市书房志愿监督员，便是有益探索。

勃兴之间，民生为大。重品质、求精致、创品牌，切实把民生工程建成民心工程，我们就能以一个个耀眼夺目的民生品牌，换来一张张洋溢着幸福的灿烂笑脸！(张庆旭)