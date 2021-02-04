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举办公益社区行活动 为居民参与社区治理助力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.07 09:17
志愿者为社区老人量血压

　　“在这温暖的阳光下理发、采耳，真是舒坦！”近日，西工区凯旋东路街道洛阳桥社区门前的小广场上很热闹，该社区的老人们齐聚一堂，有说有笑。

　　当天，洛阳桥社区和洛阳市和谐养老协会共同在这里举办公益社区行活动，身着红色礼服的老年艺术团志愿者队伍载歌载舞，表演了《我们的中国梦》《党旗颂》《我和我的祖国》等，将现场气氛推向高潮。

　　志愿者帮社区老人理发、采耳、量血压、维修家电，还送来新鲜的蔬菜。社区居民李宏州开过理发店，听说社区要办公益活动，一大早就带着理发工具来参加活动。“社区组织的这次活动真好，不但丰富了我们的生活，还借助活动收集我们对社区管理方面的建议，激励大家共同参与社区治理。”一名居民说。

　　洛阳桥社区有关负责人说，近期，社区持续开展“学党史、见行动”迎接建党100周年党员志愿活动，这次公益社区行活动，就是为了凝聚大家的力量，鼓励大家共同参与社区治理。（记者 冯莹雅 通讯员 马小垒 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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