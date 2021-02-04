2021年度国家重点研发计划重点专项开始申报

5日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展2021年度国家重点研发计划重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

5日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前组织开展2021年度国家重点研发计划重点专项申报工作，符合条件的单位可及时申报。

国家重点研发计划由科技部组织，主要针对事关产业核心竞争力、整体自主创新能力等重大科学技术问题，为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。本次申报的重点专项包括“制造基础技术与关键部件”“网络协调制造和智能工厂”“综合交通运输与智能交通”等，涵盖交通、航空航天、盾构设备、农业机械、新能源装备等多个领域。

按照要求，项目牵头申报单位和参与单位应为中国大陆境内注册的科研院所、高等学校和企业等，注册时间需在2020年2月28日之前，具有较强的科技研发能力和条件等。本次申报实行无纸化申请，有报单位可登录国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn)，按照项目申报指南相关要求填写预申报书，填报截止时间为5月10日，咨询电话：63910557。(洛报融媒记者 戚帅华)