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“五一”文明旅游倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.04.30 16:21

亲爱的市民朋友：

　　文明是一座城市的底色，文明旅游是出行中最美的一道风景。正值第39届中国洛阳牡丹文化节，为了给广大市民和外来游客营造一个文明、舒适、有序、安全的环境，弘扬良好社会风尚，洛阳市文明办(创建办)向全市广大市民和社会各界发出如下倡议：

　　一、知礼守礼，文明旅游。广大市民在旅游中要遵守市民文明公约，认真学习《中国公民国内旅游行为公约》，切实掌握《中国公民出境旅游行动指南》，维护环境卫生，遵守公共秩序，尊重各地风俗习惯，以文明的言行举止展示自身良好的文明素养，展示洛阳市民文明形象。

　　二、绿色出行，安全出游。建议市民朋友错峰出游出行，可选择周边自驾游、乡村游、研学游等项目，把本地热门景区、网红景点留给外地游客。优先选择乘坐地铁、公交等公共交通工具，骑乘自行车、步行等交通方式出行;旅行中尽量减少使用塑料袋、一次性纸杯、一次性筷子等物品。

　　三、健康出游，遵守秩序。进入景区、公园等游玩时必须佩戴口罩，做好个人防护，遵守景点管理制度，配合工作人员测量体温，做到不扎堆、不聚集一米文明距离，健康安全游玩。注意公共卫生，不随地吐痰和口香糖，不乱扔废弃物，不在禁烟场所吸烟，就餐倡导公筷公勺。排队遵守秩序，不并行挡道，不喧哗吵闹，不在公众场所高声交谈。

　　四、文明服务，诚信经营。旅游从业者要坚持依法诚信经营，勇于担当社会责任，恪守职业道德，尊重消费者权益;落实疫情防控要求，完善服务措施，提升服务质量，优化旅游环境。做好文明旅游宣传引导，科学分流，防止人员聚集，使广大游客时时处处感受到文明旅游的浓厚氛围。

　　千里之行，始于足下;文明之行，始于心中。让我们携起手来，从我做起，从点滴做起，共展文明风采，共树文明形象，共享文明旅游，共塑文明洛阳形象，助力洛阳都市圈建设。

　　洛阳市文明办(创建办)

　　2021年4月30日
[ 责任编辑：马佳佳]
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