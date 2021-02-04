聚焦重点 正风肃纪 把党风廉政建设推向深入

昨日，在集中收听收看省政府第四次廉政工作电视电话会议后，我市接着召开市政府廉政工作会议，对全市政府系统廉政工作进行部署。 昨日，在集中收听收看省政府第四次廉政工作电视电话会议后，我市接着召开市政府廉政工作会议，对全市政府系统廉政工作进行部署。 市长刘宛康在我市会议上强调，全市政府系统要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永远在路上的执着，不断把政府系统党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。要强化政治建设统领，把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作始终，始终把牢正确政治方向，扎实开展党史学习教育，紧扣市委思路举措抓好各项工作落实。要聚焦财政资金、公共资源、工程建设等重点领域，完善权力监督制约机制，扎紧制度笼子，让权力在阳光下运行，防止腐败滋生。要深化改革赋能增效，继续加大简政放权力度，全面提升政务服务便利化水平，着力构建亲清政商关系，打造全省领先、国内一流的营商环境。要纵深推进法治政府建设，抓好领导干部学法用法，严格规范公正文明执法，强化对行政权力的制约和监督，不断提升依法履职能力和水平。要刀刃向内正风肃纪，全面落实主体责任，持续加强作风建设，警钟长鸣、常抓不懈，扎实推进政府系统反腐倡廉工作，以优异成绩庆祝建党100周年。 市领导魏建平、魏险峰、侯占国、贺敏参加会议。（记者 李三旺）