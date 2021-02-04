洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

聚焦重点 正风肃纪 把党风廉政建设推向深入
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.30 08:38

　　昨日，在集中收听收看省政府第四次廉政工作电视电话会议后，我市接着召开市政府廉政工作会议，对全市政府系统廉政工作进行部署。

　　市长刘宛康在我市会议上强调，全市政府系统要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以永远在路上的执着，不断把政府系统党风廉政建设和反腐败斗争推向深入。要强化政治建设统领，把旗帜鲜明讲政治贯穿政府工作始终，始终把牢正确政治方向，扎实开展党史学习教育，紧扣市委思路举措抓好各项工作落实。要聚焦财政资金、公共资源、工程建设等重点领域，完善权力监督制约机制，扎紧制度笼子，让权力在阳光下运行，防止腐败滋生。要深化改革赋能增效，继续加大简政放权力度，全面提升政务服务便利化水平，着力构建亲清政商关系，打造全省领先、国内一流的营商环境。要纵深推进法治政府建设，抓好领导干部学法用法，严格规范公正文明执法，强化对行政权力的制约和监督，不断提升依法履职能力和水平。要刀刃向内正风肃纪，全面落实主体责任，持续加强作风建设，警钟长鸣、常抓不懈，扎实推进政府系统反腐倡廉工作，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　市领导魏建平、魏险峰、侯占国、贺敏参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳公布10条“最美乡村旅游路”【组图】
  • 洛阳地铁1号线运营“满月”！日均客流...
  • 洛阳高新区又添新游园 融入劳动文化元素
  • 洛阳市奥林匹克中心项目加快推进
  • 中国空间站建设有咱“洛阳保障”
  • 大动作！事关洛阳都市圈区域住房公积...
  • 收藏！五一游栾川，超全又实用的攻略出炉
  • 河南省五一劳动奖出炉！洛阳市一批先...
  • 5月至8月，洛阳将发放5000万元惠民“...
  • 洛宁县连山村：沟域经济 绿美山乡
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    “五一”假期哪里去？...
    群众围观5位专家吃瓜？...
    持续到5月10日！快来赴...
    连环画里读党史 重温...
    精彩热帖

    创意摄影

    蜻蜓蜕变

    娇艳欲滴

    人像习作
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605