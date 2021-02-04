【出彩洛检人】翁倩仪：火场里的检察蓝！

学习先进典型，弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型，弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

翁倩仪，涧西区人民检察院综合业务部干警，2017年到涧西区人民检察院工作，先后在法警大队、案管办(综合业务部)工作，现负责院统计工作。

“我要到社区参加疫情防控”，在涧西区院召开的防疫工作部署会上，翁倩仪隐瞒自己刚刚怀孕的消息主动报名参加疫情防控工作。2020年2月19日上午，社区一户居民家中突然起火，正在社区门口执勤的翁倩仪立即从门卫室掂起灭火器跑到居民家中灭火，和另外两人一起帮助该户一女子将其瘫痪在床的老母亲迅速转移到安全地方，幸未造成人员伤亡。在这场疫情防控阻击战中，翁倩仪以一名检察人的坚守、坚持和坚定，守护着社区居民的生命安全和身体健康。翁倩仪火场勇救瘫痪老人的事迹在河洛大地引发热议，迅速被省内媒体及全国主流媒体相继报道，得到广大网民的刷屏点赞。面对荣誉，翁倩仪只是腼腆一笑，她说：“当时，我可没想那么多，只想救人要紧，千万不能让老人受到伤害！”2020年3月25日，经洛阳市委组织部批准，翁倩仪在疫情防控一线火线入党。从宣誓的这一刻起，翁倩仪终于踏入了她向往已久的党组织。她早已用自己的行为，在火场写下了对党的庄严承诺。

2018年，因工作需要，翁倩仪被调整到涧西区院案管办工作。作为检察业务的“门外汉”，面对新挑战，她凭着一股拼劲，一边学习规范性文件，一边熟悉统一业务应用系统受理流程。短短几个月时间，她就熟练掌握了案件的受理、录入和分流工作的流程。案件管理大厅作为窗口单位，翁倩仪在接待每一名来访人员时，都全力做到热情诚恳，为群众提供精准周到的服务。2018年8月，一名手持U形锁、满脸血污的彪形大汉闯了进来，情绪激动地称被人殴打要报案。面对突发情况，翁倩仪赶忙给该男子递上一杯水，询问他是不是遇到危险需要帮助。经过询问，翁倩仪了解了事情的原委，并一边安抚该男子的情绪，一边向领导汇报，同时迅速拨打110报警。很快，公安民警赶来妥善处理了该情况。事后，该男子特意赶到案件管理大厅表示感谢。

2018年10月，涧西区院统计员即将休产假，院里急需一名统计员。翁倩仪被指派接手统计工作。接到通知后，翁倩仪立即着手学习业务统计工作。每月共有14大项89个表格需要审核填报，而每个表格数据还有近百个项目。为了能够及时、准确地上报这些数据，翁倩仪每天多次审核，及时跟业务部门联系沟通。就这样，从最初的手足无措，到后来的业务精通，翁倩仪在短时间内实现了所审核、汇总、上报的各项统计数据和统计报表“零差错”。

2019年3月，翁倩仪走进了幸福的婚姻殿堂，可第二天她却出现在工作岗位。面对同事诧异的目光，她报以幸福的微笑：“月底了，如果休婚假，报表要耽误，推迟婚期，家里人又不同意，婚假以后再休，工作可不能耽误。”翁倩仪说这话时，同事们不约而同地冲着她竖起大拇指。

这就是翁倩仪。火场救人她临危不惧，勇往直前，工作中她热情周到、细致入微。翁倩仪以一颗赤子之心，把对党的责任和承诺日复一日地刻写在了自己的岗位上，用实际行动践行了人民至上、生命至上，谱写了检察干警一心为民的动人乐章！（通讯员/储涛）