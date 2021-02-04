精心打造郑洛西高质量发展合作带

洛阳是我国最负盛名的牡丹之城。人间最美四月天，花中最艳牡丹红。在四月，在各色牡丹竞相绽放的季节，我们在古城洛阳举办中国区域经济50人论坛第十九次专题研讨会，充满特殊的韵味，也给人以特别的期待。

洛阳是我国最负盛名的牡丹之城。人间最美四月天，花中最艳牡丹红。在四月，在各色牡丹竞相绽放的季节，我们在古城洛阳举办中国区域经济50人论坛第十九次专题研讨会，充满特殊的韵味，也给人以特别的期待。值此，我谨代表区域经济50人论坛，向大家的到来表示热烈的欢迎！

这次研讨会的主题是“黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设”。在党中央和习近平总书记的大力推动下，黄河流域生态保护和高质量发展战略正扎实有序地贯彻实施。中央对郑洛西地区寄予重托，《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中明确要求建设“郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带”。这是基于全流域统筹作出的重要决策。郑洛西在黄河流域的地位举足轻重，建设郑洛西高质量发展合作带，具有多方面的价值和意义。

第一，能够为落实战略核心要求形成强力的示范和带动。对于幅员广阔的黄河流域来说，无论是做好生态保护还是实现高质量发展都不是一件容易的事情。如何在生态优先、绿色发展的基础上实现经济社会跨越发展？如何做到因地制宜、分类施策充分发挥各地区比较优势？如何搞好统筹谋划、一体联动促进治理效果和发展效益不断提升？如此等等都需要有率先探索，有科学引导。在这方面，郑洛西地区特色明显：一方面，保护发展矛盾尖锐，与全流域面临的共性问题很多，具有很强的代表性；另一方面，自古以来地缘人缘相亲、当前经济地位突出，且近些年国家战略使命叠加，具有良好的探索条件。建设郑洛西高质量发展合作带，将有力地促进和引领黄河流域生态保护和高质量发展。

第二，能够为构建新发展格局打造坚实的支撑和枢纽。构建新发展格局是应对国内外新形势、新机遇和新挑战所做出的具有长远性质的战略选择。郑洛西地区经济体量较大、市场潜力充足，既是沿海地区产业链、供应链向内地转移的重要通道，也是中西部融入“一带一路”的开放门户，还是中西部地区最具活力的创新高地之一。以都市圈协同为重点建设郑洛西高质量发展合作带，可以打破行政分割和市场封锁，推动生产要素在“城市”“省城”“区块”等不同区域空间尺度间循环流转；可以促进供给与需求在更大范围内、更高层次上匹配对接，实现生产分配流通消费各环节高效畅通；可以强化地区间协同联动，推进产业基础高级化和产业链现代化。而依此郑洛西高质量发展合作带不仅能为全国构建新发展格局提供有力支撑，本身也能成为重要的战略枢纽。

第三，能够为促进区域协调发展提供良好的平台和动能。近些年来，北方地区产业转变、动能转换、绿色转型力度明显加大，经济增速持续放缓。我国经济走势分化状态由“东西差距”逐渐演变为以黄河流域为界的“南北差距”。郑洛西地区地处中西部板块、南北地区交汇区域，建设郑洛西高质量发展合作带，有利于缩小南北差距，促进区域协调发展：一方面，作为新的合作平台，可以通过优化分工进一步优化区域产业链布局，强化中西部和北方一些地区承接产业转移的能力；另一方面，作为新的战略动能，可以协同其他国家区域战略一道发力，促进区域间优势互补，推动北方发展缓慢地区加快扭转被动局面。