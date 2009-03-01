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洛阳市公安局治安和出入境管理支队支队长吴光辉接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 清风洛阳 2021.04.27 17:52

　　洛阳市公安局治安和出入境管理支队支队长、二级高级警长吴光辉涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　吴光辉简历

　　吴光辉，男，汉族，1968年6月生，河南孟津人，1988年4月加入中国共产党，1986年11月参加工作，大学文化。

　　1990.03—2009.03 历任洛阳市四〇七厂保卫处保卫干事，洛阳市公安局防暴队、巡警支队一大队科员，洛阳市公安局巡警支队一大队副大队长，洛阳市公安局民警培训处处长；

　　2009.03—2018.09 嵩县公安局局长(副县级待遇)；

　　2018.09—2019.04 嵩县公安局局长、三级高级警长；

　　2019.04—2020.11 洛阳市公安局治安和出入境管理支队支队长、三级高级警长；

　　2020.11— 洛阳市公安局治安和出入境管理支队支队长、二级高级警长。
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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