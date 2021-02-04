洛阳西工公安分局开展防“诈”宣传集中入户走访活动

为增强广大群众防骗、识骗意识和能力，坚决遏制电信网络诈骗案件高发态势，自即日起，西工公安分局开展为期1个月的防范电信网络诈骗犯罪集中入户走访活动。

为增强广大群众防骗、识骗意识和能力，坚决遏制电信网络诈骗案件高发态势，自即日起，西工公安分局开展为期1个月的防范电信网络诈骗犯罪集中入户走访活动，深入社区、楼院发放宣传册、宣传单，面对面向辖区居民讲解防骗知识，并通过真实案例告诫大家远离诈骗。此次活动的深入开展，将进一步增强辖区居民防诈、反诈意识，提升群众安全感。下一步，西工公安分局将紧密结合辖区实际，全力打击电信网络诈骗犯罪，实现辖区电信网络诈骗案件发案数、损失资金数双降的目标。(记者 魏巍 特约通讯员 李耀武 摄)