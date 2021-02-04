洛报融媒记者今天从洛阳市少工委获悉，“学党史，感党恩，跟党走——红色基因代代传”手抄报评比结果出炉。 洛报融媒记者今天从洛阳市少工委获悉，“学党史，感党恩，跟党走——红色基因代代传”手抄报评比结果出炉。 本次活动由共青团洛阳市委、洛阳市教育局、洛阳市少工委主办，洛阳日报报业集团协办，旨在纪念中国共产党成立100周年，回顾党的奋斗历史，引导全市中小学生铭记红色历史、追寻红色足迹、传承红色基因，争做新时代好队员。 活动启动以来，各县(区)、市直属中小学校积极组织少先队员参加，全市广大少先队员们围绕主题，积极踊跃参与。队员们认真学习党的发展史和奋斗史，了解中国共产党诞生、发展、壮大的艰难历程，用心构思、精心设计，用画笔深情回顾了共产党的奋斗历史，热情讴歌了中国共产党实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗历程，向建党100周年献礼。 经过各县(区)、市直属学校少工委择优上报，共征集手抄报作品270余份。最终评选出一等奖26幅、二等奖63幅、三等奖83幅。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 秦卫红）