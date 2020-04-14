25日至26日，黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会在洛举行，深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话和指示批示精神，共商黄河流域生态保护大计，共谋郑洛西高质量发展合作，共话跨区域协同发展未来，奏响豫陕晋三省共同抓好大保护、协同推进大治理的“集结号”，开启黄河流域高质量发展新篇章。

黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会在洛举行

共商黄河流域生态保护大计

共谋郑洛西高质量发展合作

李亚、周霁及中国区域经济50人论坛部分成员等出席

25日至26日，黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会在洛举行，深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话和指示批示精神，共商黄河流域生态保护大计，共谋郑洛西高质量发展合作，共话跨区域协同发展未来，奏响豫陕晋三省共同抓好大保护、协同推进大治理的“集结号”，开启黄河流域高质量发展新篇章。

本次座谈会作为第39届中国洛阳牡丹文化节的主体活动之一，由中国区域经济50人论坛、河南省发改委和洛阳市政府共同主办。这次座谈会也是中国区域经济50人论坛第19次专题会议、首届黄河流域和郑洛西高质量发展会议。

河南省委常委、洛阳市委书记李亚，河南省委常委、常务副省长周霁，陕西省政府督查专员周和斌，河南省政府副秘书长鲁玉，河南省发改委主任何雄，及来自陕西省西安市、咸阳市、渭南市，山西省运城市、临汾市和我省郑州市、开封市、新乡市、焦作市、三门峡市、济源市、许昌市、平顶山市等黄河流域和郑洛西高质量发展合作带沿线城市的有关负责同志，洛阳都市圈域内各地负责同志等参加座谈会。洛阳市领导刘宛康、王琰君等参加相关活动。

出席座谈会的嘉宾有：国务院参事、住建部原副部长、中国城市科学研究会理事长仇保兴，中国国际经济交流中心副理事长兼秘书长、河南省政府原副省长张大卫，国家发改委原副秘书长、中国区域科学协会名誉会长范恒山，中国社科院学部委员、中国区域经济学会会长金碚，教育部长江学者特聘教授、西北大学原副校长李浩，以及部分中国区域经济50人论坛成员及特邀嘉宾等。

周霁在致辞时代表河南省委省政府对座谈会的召开表示祝贺。他说，河南省委省政府深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展重要指示精神，坚守黄河安澜这一底线，扭住保护治理这一关键，抓好高质量发展这一根本，传承黄河文化这一根脉，河南省黄河流域生态保护和高质量发展迈出坚实步伐。郑州、洛阳、西安文脉相通、人缘相亲、山水相依、交通相连、经济相融，三地同为新亚欧大陆桥经济走廊的重要节点。河南将牢牢抓住黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区高质量发展重要历史性战略机遇，与陕西、山西两省协同联动、紧密合作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，加强生态环境共保共治，推进基础设施互联互通，深化人文交流交往，加强产业合作，推动郑洛西三大都市圈和晋陕豫黄河金三角互动发展，积极融入“一带一路”，共同构建开放新格局，形成竞争新优势。

周和斌在致辞时说，黄河流域生态保护和高质量发展是习近平总书记亲自谋划、亲自部署的重大战略。郑州都市圈、洛阳都市圈、西安都市圈和周边区域区位条件优越，合作潜力巨大。建设郑洛西高质量发展合作带，对连接中西部、沟通南北方，构建发展新高地、示范带动沿黄省区生态保护和高质量发展具有重要意义，更为晋陕豫三省合作注入了新的强大动力。陕西将以更宽广的视野、更务实的举措，立足科技、区位、能源、产业优势，加强全方位全领域的合作协作和交流互鉴，共同抓好大保护，协同推进大治理，共建郑洛西高质量发展合作带，共同探索富有地域特色的高质量发展新路子，真正让黄河成为造福人民的幸福河。

范恒山代表中国区域经济50人论坛致辞。他说，《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确提出要建立郑洛西高质量发展合作带，这是基于全流域统筹做出的重要决策。郑洛西在黄河流域的地位举足轻重，建设郑洛西高质量发展合作带，能够为落实战略核心要求形成强力示范和带动、为构建新发展格局打造坚实支撑和枢纽、为促进区域协调发展提供良好平台和动能。要着力守住生态基底，坚持互利共赢，搞好文化传承，保持循序渐进，有力促进和引领黄河流域生态保护和高质量发展。中国区域经济50人论坛将以此次座谈会为契机，为建设郑洛西高质量发展合作带提供更多智力支持。

洛阳是黄河文化、华夏文明的重要发祥地，是黄河流域的重要节点城市和区域性中心城市。当前，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示，聚焦国家、省赋予的新定位，把建设现代化都市圈作为主战场主抓手主平台，着力加强与郑州、西安的合作发展，取得了积极进展。下一步，洛阳将以最优的环境、最好的服务，全力推动各类合作事项落地实施，在中央和各省大力支持下，与郑州、西安等市携手并肩打造高质量发展合作带，共同打造中西部地区协调发展新的动力源。

在26日的大会报告交流阶段，仇保兴、金碚、李浩以及河南省人民政府参事张占仓、上海财经大学长三角与长江经济带发展研究院执行院长张学良分别围绕“黄河中游城市碳中和路径”“创造畅通协调的区域发展新格局”“从‘两京’到‘双城’：长安与洛阳的前世今生”“在郑洛西高质量发展中洛阳的优势短板与对策”“大时空背景下郑洛西高质量发展的战略与路径”等主题发表主旨演讲。随后，中国区域经济50人论坛成员及特邀嘉宾等举行专家座谈会，共同为郑洛西高质量发展合作带建设建言献策。26日下午，座谈会设立两个分会场，与会同志和专家学者围绕“融入郑洛西高质量发展合作带建设”“融入现代化洛阳都市圈建设”两个主题展开深入交流。

25日，与会嘉宾还深入洛阳市规划展示馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园、黄河生态廊道、伊水游园和中信重工伊滨高端装备制造产业园观摩考察，实地感受洛阳贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略的生动实践和蓬勃脉动。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞/文 记者 张怡熙/图)