奏响黄河流域高质量发展协奏曲

要打破“一亩三分地”思维、要坚决破除体制机制障碍、要以超常规力度推动高端要素集聚……26日上午，在黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会上，中国区域经济50人论坛部分成员及特邀嘉宾围绕黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设进行了深入的交流探讨。
要打破“一亩三分地”思维、要坚决破除体制机制障碍、要以超常规力度推动高端要素集聚……26日上午，在黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会上，中国区域经济50人论坛部分成员及特邀嘉宾围绕黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设进行了深入的交流探讨。
要打破“一亩三分地”思维、要坚决破除体制机制障碍、要以超常规力度推动高端要素集聚……26日上午，在黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设座谈会上，中国区域经济50人论坛部分成员及特邀嘉宾围绕黄河流域生态保护和郑洛西高质量发展合作带建设进行了深入的交流探讨。大家的意见建议普遍具有前瞻性、指导性和可操作性，共同奏响了黄河流域高质量发展“协奏曲”。以下是17位专家学者的发言摘登。
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