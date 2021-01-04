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4月1日至6月30日，洛阳黄河流域禁渔三个月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:34

　　按照国家和省统一部署，4月1日至6月30日，洛阳黄河流域进入为期三个月的禁渔期，全面禁止除垂钓以外的其他捕捞作业类型，切实有效养护水生生物资源，实现人与自然和谐共生。

　　2021年我市黄河流域禁渔区涉及境内黄河干流，洛河、伊河等主要支流及小浪底、西霞院、故县、陆浑等大型水库区域。禁渔期内，各地要严格落实“船靠岸、网封存”要求，确保实现“河中无生产渔船，水中无作业网具，市场无捕捞黄河鱼”。

　　按照要求，在禁渔区和禁渔期内，因科学研究和驯养繁殖等活动需采捕天然渔业资源的，须经省级以上渔业行政主管部门批准。需要提醒的是，禁渔期内，垂钓爱好者应尽量减少垂钓活动，如果钓到繁殖期的雌鱼和生长期的小鱼，应将其放生。

　　据悉，2018年，国家在我市黄河小浪底首次启动实施黄河流域性禁渔，今年是第四个禁渔期。近年，我市通过实施禁渔制度、开展增殖放流、禁渔巡航等活动，严格监督管理，依法打击犯罪，对促进流域渔业可持续发展发挥了重要作用。

　　禁渔期间，我市渔业、公安等部门将从严从重打击破坏渔业资源的违法行为，严禁水产市场、饭店等销售、收购、经营、加工、运输在禁渔期及禁渔区内捕捞的渔获物，切实维护渔业生产秩序。(洛报融媒记者 白云飞 通讯员 姜道威 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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