“洛阳违停处理”App正式上线 查违停、缴罚款 均可在线自助完成

记者昨日从市城市管理局获悉，“洛阳违停处理”App正式上线，查询车辆违停信息、缴纳罚款等都可在线自助完成。

记者昨日从市城市管理局获悉，“洛阳违停处理”App正式上线，查询车辆违停信息、缴纳罚款等都可在线自助完成。

市城市管理局有关负责人介绍，车主下载“洛阳违停处理”App后注册并绑定车辆信息，即可实现在线查询违停信息、线上缴纳罚款、线下处理窗口查询等一站式快速办理。线上缴纳罚款的支付方式包含微信、支付宝和云闪付，缴费后App自动推送非税财政电子票据。该App上线，标志着我市所有违停票据全面实现电子化。

市民可登录洛阳市城市管理局官网，在首页扫二维码下载App，也可扫下方二维码下载。需要注意的是，请用手机浏览器扫码下载，目前只支持安卓系统手机，ios(苹果)系统手机应用随后上线。