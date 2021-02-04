《唐宫夜宴》出圈：彰显中华文化底蕴

2021年河南春晚郑州歌舞剧院演出的舞蹈《唐宫夜宴》、元宵晚会《芙蓉池》成功出圈，长期霸占微博热搜榜单，收获好评如潮。该节目中舞蹈演员扮成唐朝仕女造型，目以夜宴的乐师们为主角，展示了唐朝少女们从准备、整理妆容到夜宴演奏的过程。优美的舞姿和接地气的场景，诙谐幽默的表情将唐朝仕女形象演绎的栩栩如生。通过虚拟现实技术叠加了诸多历史文物的影像，让现实和虚拟交织，给观众带来了一场声色俱佳的大唐盛宴。

2021年河南春晚郑州歌舞剧院演出的舞蹈《唐宫夜宴》、元宵晚会《芙蓉池》成功出圈，长期霸占微博热搜榜单，收获好评如潮。该节目中舞蹈演员扮成唐朝仕女造型，目以夜宴的乐师们为主角，展示了唐朝少女们从准备、整理妆容到夜宴演奏的过程。优美的舞姿和接地气的场景，诙谐幽默的表情将唐朝仕女形象演绎的栩栩如生。通过虚拟现实技术叠加了诸多历史文物的影像，让现实和虚拟交织，给观众带来了一场声色俱佳的大唐盛宴。

《唐宫夜宴》、《芙蓉池》已然火成了2021年的文化现象，由此掀起的文化热或仍将继续，更重要的是它的出现搅动了晚会市场、卫视定位甚至是文化市场的一池平静，留下诸多可行性思考。

文化是一个国家和民族的灵魂，文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量，在互联网技术高度发达的今天，如何从历史文化中汲取创新前行的精神力量，让传统文化吐故纳新，活起来，火起来，走出去是讨论已久的话题。而从《唐宫夜宴》、《芙蓉池》舞台带来的网络反响来看，不失为具有创新、借鉴意义的一种新方式。该支舞蹈成功走红也并非意外，该节目之所以能得到观众的喜爱，是因为它既传承了历史，也有了当代的创新，是文化自信的体现。

泱泱华夏几千年，百变沧桑话河南。要加强洛阳文化旅游品牌重塑和升级，强化历史文化的现代表达、河洛文化的国际表达。从‘洛水霓裳’装束复原秀的广受好评，到《唐宫夜宴》的走红网络，不难发现，以传统文化为核心的节目设计，结合媒介“新形势”，最能打动观众。

洛阳是华夏文明的重要发祥地，河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分，做好“唐文化”要加强新媒体宣传，通过抖音、快手等互联网平台加大洛阳文旅宣传推广，持续推动洛阳成为“网红城市”。加强主流媒体宣传，深化传统媒体和新媒体、线上和线下结合，唱好“四季歌”，打出“组合拳”，持续叫响“古今辉映、诗和远方”城市新名片。

“一部河南史，半部中国史”。河洛文化的创新传承焕发新生，是真正的顶级流量，从文明古国到文化强国，最直观的体现在于文化自信的回归、东方文明的重塑，这是我们源源不断的内生动力。

让我们拭目以待!为传统文化喝彩!(吉利区商务科技工信局 李娇洁)