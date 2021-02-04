央媒观洛｜“河洛书苑”飘书香 “文化灯塔”常明亮

让黄河成为造福人民的幸福河。2019年，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。2021年是“十四五”开局之年，河南围绕黄河战略在过去的一年多时间做了哪些工作、取得哪些成效？目前在做什么工作？

【编者按】让黄河成为造福人民的幸福河。2019年，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。2021年是“十四五”开局之年，河南围绕黄河战略在过去的一年多时间做了哪些工作、取得哪些成效？目前在做什么工作？围绕这些主题，人民日报社河南分社组织大型采访，拟在人民日报、人民日报客户端河南频道、人民网河南频道同步推出融媒体作品，见证黄河流域生态保护和高质量发展的河南担当。

4月的一天，夜晚21时许，位于洛阳市龙门大道的“河洛书苑”宜人坊依然灯火通明。图书管理员倪玉楠在认真地盘点图书，从小到老的读者，都在安静地看书。

这个占地1000多平方方米的图书馆共有2万多册书，是在原来汽车4S店基础上改造升级，分布阅读区、水吧、儿童区等不同功能。

无独有偶，在洛阳，出门只需要走十多分钟，就能在大街小巷、城市游园、商场、医院，找到类似宜人坊这样的200多座城市书房。

在这里，不仅能免费看书，还有免费的雨伞、Wi-Fi、手机充电器等便民设施，市民可尽享自助借阅图书的便捷与乐趣。

河洛书苑已成为洛阳温暖的文化地标，成为点亮城市的“文化灯塔”。(人民日报记者 马跃峰 毕京津 人民网 张毅力 霍亚平)④