排名出炉！洛阳通报一季度农村人居环境整治情况

日前，洛阳市改善农村人居环境工作领导小组通报了一季度全市农村人居环境整治工作进展情况。 日前，洛阳市改善农村人居环境工作领导小组通报了一季度全市农村人居环境整治工作进展情况。 通报指出，今年一季度，各地认真落实市委农村工作会议精神，对垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升、示范村创建等重点工作进行细化，合理分解目标任务，各项工作全面启动、有序展开。同时，各地还存在垃圾分类不够规范、部分区域“脏乱差”、污水乱排街道、改厕工作进度较慢等问题。 根据年度重点工作进度及分包督查、随机抽查、问题线索反馈等情况，一季度全市改善农村人居环境工作综合排序如下： 【县域排名】 前三名：宜阳县、新安县、栾川县 后三名：洛宁县、伊川县、嵩县 【城区排名】 前三名：洛龙区、涧西区、伊滨区 后三名：龙门园区、高新区、西工区 通报强调，各地要持续开展好村庄清洁行动，坚持全员参与、全域整治、全时监管，建立健全长效机制，落实每周1天村庄清洁集中行动制度，实现村庄环境由“清脏”向“治乱”延伸，由“清脏”向“美化”延伸，由“一时清脏”向“长期清洁”延伸，确保村庄常态保持干净整洁有序。要加快推进年度重点工作，对垃圾分类、厕所革命、污水治理、示范村建设等重点工作，确保二季度末实现时间任务双过半。要加强问题排查和督导整改，持续开展拉网式排查，及时发现问题、整改问题。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）