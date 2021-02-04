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洛阳市2021年中招社会考生(含复读生)报名时间确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.21 08:33

　　昨日，记者从市教育局中招办获悉，我市2021年中招社会考生(含复读生)报名时间已确定，符合要求的考生可于24日、25日报名。

　　报名时间

　　4月24日、25日，每天8时30分至12时，14时20分至18时。

　　报名条件

　　户籍在本地的社会考生：持户口簿、考生初中毕业证、考生身份证，到户籍所在地教育部门报名。

　　户籍不在本地但有住房的社会考生：持房产证或购房合同、户口簿、父母结婚证、考生初中毕业证、考生身份证，到房产所在地教育部门报名。

　　户籍不在本地且无住房的社会考生：持居住证或暂住证、户口簿、考生初中毕业证、考生身份证，到居住地或暂住地教育部门报名。

　　以上考生均须考生本人到场报名并进行信息采集。

　　收费标准

　　根据市教育局、市财政局《关于2020年起恢复收取初中学生中招报名考务费和义务教育阶段学生作业本费的通知》，社会考生报名时须按照我市初中应届毕业生中考报名收费标准，共交费64元，具体为：报名费(10元)、体育(10元)，理、化、生实验操作，信息技术，语文、数学、外语、政治、历史、物理、化学(共计11科，每科4元，共计44元)。

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[ 责任编辑：潘亮]
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