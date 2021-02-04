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今年年底，洛阳城市区二级以上医疗机构将实现分时段预约精准到1小时
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.21 08:21

　　病床旁就能办理出院手续、二级以上医疗机构提供24小时急诊取药服务……昨日，记者从市卫健委获悉，按照我省相关部门发布的《河南省提升医疗服务十大举措》，我市在此基础上下发通知，要求城市区二级以上医疗机构多措并举，推动各项便民惠民措施落地见效。

　　预约服务精准化

　　目标

　　今年年底，二级以上医疗机构实现分时段预约精准到1小时，有条件的医院逐步完善住院床位、日间手术预约服务等。

　　措施

　　●提供以“河南省预约挂号平台”“健康洛阳挂号平台”为主，涵盖医疗机构网站、微信公众号、电话、自助设备等多途径的预约方式。

　　●建立院内多途径预约挂号号源统筹协调机制，根据就诊量动态调整门诊开放号源量。

　　●开展分时段预约，统筹安排各类检查，多个检查项目尽可能一次性完成，减少重复排队。

　　支付方式多样化

　　目标

　　建立多样化的便捷付费结算方式。

　　措施

　　●优化支付方式集约化管理，逐步实现诊间结算、人工窗口结算、处方及检查单扫二维码支付、自助设备支付等多种支付方式的应用。

　　●鼓励对接省市医保、居民医保、异地医保、补充保险等，打通部门间信息通道，提供“一站式服务”。

　　●提供病床旁办理出院手续服务。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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