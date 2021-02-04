洛阳智能科技产业园项目签约

4月20日，西工区政府与洛阳市5715厂举行签约仪式，共建洛阳智能科技产业园项目，洛阳市科技创新场域载体建设再获新丰收。

4月20日，西工区政府与洛阳市5715厂举行签约仪式，共建洛阳智能科技产业园项目，洛阳市科技创新场域载体建设再获新丰收。

此次签约的洛阳智能科技产业园项目，是西工区与5715厂联合打造的又一个科技创新场域载体。该项目将依托5715厂的生产研发优势和西工区的区位优势、资源优势，在产业发展、人才集聚等方面开展全方位的战略合作，建设集科技孵化、装备研发、技术转化等功能于一体的现代化科技园区。据了解，中科院两家科研院所、部分全国知名企业及中科GMP等一批高科技项目已入驻洛阳智能科技产业园。

西工区主要负责同志表示，将利用一至两年时间，将洛阳智能科技产业园打造成全省乃至全国一流的科技园区。(宋海涛)④