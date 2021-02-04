4月21日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园中晚开品种连片开放，市区牡丹园晚开品种陆续开放。

目前，全市牡丹观赏园中晚开品种连片开放，市区牡丹园晚开品种陆续开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

王城公园：园内有海黄、金岛、黄冠、金杯、垂头蓝、新七福神、春柳、金阁、绿香球、豆绿等280个品种牡丹开放,主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、甘棠州牡丹观赏区。另外，引进高山牡丹花王、芳纪、日暮、洛阳红、雪映桃花等品种3000余株，分批栽植于园内国外品种观赏区。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

(王城公园 海黄与高山牡丹洛阳红)

(王城公园 绿香球)

中国国花园：园内有金阁、玉帘、海黄、黄冠、七福神、八千代椿等100多个品种牡丹开放,主要分布在芍园、二乔亭、国色广场、紫斑园等处。园内芍药初开，月季、月见草、黄刺玫、棣棠、玫瑰等争奇斗艳。

(中国国花园 紫斑)

隋唐城遗址植物园：园内有豆绿、初乌、海黄、迟蓝、银丝贯顶、岛乃藤、花王等300个品种牡丹开放，主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。目前，大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内猥实、紫藤等开放。九色园内万余株大富贵、朱砂盘、粉珠盘、红艳飞霜、粉玉奴等品种芍药初开。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花盛开。南门万余株郁金香开放。

(隋唐城遗址植物园 金岛)

国家牡丹园：全园共有约980个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的72%。主要分布在南园、北园。其中：盛开的牡丹品种有西海、日月锦、紫光锦、锦袍红、村松樱、御所樱、帝冠、假葛巾、胡红、层中笑、紫香秀色、红绒剪彩、太阳、芳纪、太平红、姚黄、乌龙捧盛、红乔、霓虹焕彩、百园红霞、二乔等；初开的牡丹品种有新国色、大正之夸、黑豹、豆绿、镰田锦、春柳、丁香紫、夜光白、首案红、海黄、镰田藤等。

国际牡丹园：全园共有400多个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的80%。主要分布在华夏园、锦绣园、万芳园、九色园和生产科技园。其中：盛开的牡丹品种有七福神、圣代、新时代、玉玺映月、梨园春、户川寒、寒樱狮子、红宝石、姚黄、太阳、芳纪、洛阳红等；初开的牡丹品种有老君紫、海黄、中国龙、花蝴蝶、黄冠、湘妃、花王、白雁、紫红殿、冠世墨玉、珊瑚台、岛锦、贵妃插翠等。

三星级牡丹观赏园花情如下：

天香牡丹园：园内共有106个品种牡丹开放,约占本园牡丹的80%。主要分布在天香园西南角、西北角、东侧以及中区。其中：盛开的牡丹品种有胡红、岛锦、小桃红、藏枝红、金桂飘香、雏鹅黄、葛巾紫等；初开的牡丹品种有金阁、雪映桃花、小蝴蝶、旭港、银红巧对、姚黄、银林碧波等。

郁金香牡丹园：全园共有300多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的69%。主要分布在牡丹东区。其中：盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、胡红、魏紫、乌金耀辉、初乌等；初开的牡丹品种有玉楼点翠、绿暮隐玉、蓝田玉、莲鹤等。

洛阳农博园：园内有豆绿、海黄等30个品种牡丹开放,主要分布在九色牡丹区、园区中心主路两侧、园区东侧。

其他牡丹观赏园花情如下：

天囿牡丹园：园内有粉中冠、蓝月亮、银粉金鳞、雪映桃花、霓虹焕彩等11个品种牡丹开放,主要分布在牡丹观赏区。

第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2021年4月20日