洛阳高校首个国学院成立 将开设20门国学课程

20日，洛阳高校首家国学院在洛阳职业技术学院成立。国学讲堂首场讲座《<论语>与人生境界》开讲。

20日，洛阳高校首家国学院在洛阳职业技术学院成立。国学讲堂首场讲座《<论语>与人生境界》开讲。

开班仪式上，洛阳职业技术学院聘请洛阳著名文史学者孙钦良为该校国学导师、国学院院长。聘任仪式后，孙钦良为该校文化与旅游学院、戏曲艺术学院学生作国学讲堂首场讲座——《<论语>与人生境界》。

据了解，2020年，洛阳职业技术学院修订了人才培养方案，在增加实践课课时、实行“1+X”证书的同时，把国学纳入人才培养体系。国学课程设置了丰富的教学内容，包括经、史、子、集经典国学专业课程和国学选修课模块。该校公共基础教学部老师精选了国学概论、河洛文选、儒家文化导读、古代经学导读、《诗经》研读、《老子》研读、《史记》导读以及《中国传统文化》《汉服与传统礼仪》《河洛文化》等国学专业方向共计20门课程。对修读完毕核心课程、考试合格的学生，学校将为其颁发“国学辅修专业”结业证书。

洛阳职业技术学院副院长韩洪涛介绍，设立国学院、开设“国学辅修专业”，既是弘扬中华优秀传统文化、丰富国学新的时代内涵，坚定中国特色社会主义文化自信的举措，也是该校“双高校”建设课程改革的创新之举。国学院旨在践行洛职“学以致用，行以致远”的校训，让学生了解洛阳城市历史，在学习精湛专业技能的同时，增加文化内涵，陶冶高尚情操。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 常书香 白琳 文/图）