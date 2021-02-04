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409个项目总投资1989亿元！洛阳今年第二批重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 15:21

　　20日上午，我市2021年第二批重大项目集中开工仪式在西工区举行。

　　此次集中开工的重大项目共有409个，总投资1989亿元，年度计划完成投资857亿元，涵盖了产业转型升级、重大基础设施、新型城镇化、生态环保、民生保障等多个领域。

　　在产业转型升级方面，我市重点围绕加快构建“755”现代产业体系，统筹推进产业基础高级化和产业链现代化，谋划开工了正大食品深加工、北玻高端装备产业园等199个、总投资842亿元的重大项目。

　　在重大基础设施方面，我市重点围绕推进传统基础设施优化升级，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代基础设施，谋划开工了新邵高速(济源至新安段)、汝阳农村电网改造等70个、总投资474亿元的重大项目。

　　在新型城镇化方面，我市重点围绕全面提升城市功能品质、推动县域经济高质量发展，谋划开工了高新丰李片区农村污水改造、嵩县农村人居环境整治等62个、总投资305亿元的重大项目。

　　在生态环境保护方面，我市重点围绕促进经济社会发展全面绿色转型、建设全要素美丽生态环境，谋划开工了涧西秦岭防洪渠治理、偃师“三山”整治生态修复治理等29个、总投资127亿元的重大项目。

　　在民生保障和社会事业方面，我市重点围绕着力改善人民生活品质、打造幸福美好家园，谋划开工了老城中隧康乐养老院、伊川新时代精英学校等49个、总投资241亿元的重大项目。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 刘超 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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